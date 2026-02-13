Прямой эфир

В Любани чествовали воинов-интернационалистов

13 февраля 2026 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Память, которая объединяет поколения. Областное мероприятие ко Дню воинов-интернационалистов прошло в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любани чествовали воинов-интернационалистов-2

Более двух десятков ветеранов из разных уголков центрального региона собрались, чтобы почтить память павших товарищей и встретиться с теми, с кем когда-то делили окопы. Торжества начались с митинга у памятника опергруппе ЦК ВЛКСМ. Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. 

В Любани чествовали воинов-интернационалистов-4

Продолжилось мероприятие праздничным концертом, где с теплыми словами к собравшимся обратился председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко и вручил награды.

В Любани чествовали воинов-интернационалистов-6

Александр Курлович, председатель Слуцкой районной организации «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане»:
В Афганистан я попал в 1986 году. Сразу, буквально через месяц, я начал принимать участие в армейских боевых операциях. Первая операция – это армейская операция в городе Герате на границе с Ираном. Вторая большая армейская операция – это операция была в Кандагаре, ущелье Шинарай. Мы заходили в ущелье, чтобы уничтожить банды формирования мятежников. 

В Любани чествовали воинов-интернационалистов-8

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Когда это было необходимо, они все встали в строй и выполнили боевую задачу. К сожалению, не все вернулись. Но мы про них помним. И наша общая задача, органов власти вместе с ветеранами, сохранять историческую правду и заниматься в том числе на таких конкретных примерах и патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Сегодня в Минской области проживают почти 3 тысячи воинов-интернационалистов. Им оказывается всяческая социальная поддержка.

# Воины-афганцы в Беларуси # Александр Курлович # Алексей Кушнаренко

Другие новости рубрики

Все новости
Симбиоз модерна и контемпорари – рассказываем о спектакле «Хрупкость» Белорусского государственного молодёжного театра
13 февраля 2026 14:15

Симбиоз модерна и контемпорари – рассказываем о спектакле «Хрупкость» Белорусского государственного молодёжного театра

Нежелательные места – где нельзя строить дом, рассказала эксперт
13 февраля 2026 13:59

Нежелательные места – где нельзя строить дом, рассказала эксперт

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года
13 февраля 2026 13:57

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года