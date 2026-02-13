В Любани чествовали воинов-интернационалистов

Память, которая объединяет поколения. Областное мероприятие ко Дню воинов-интернационалистов прошло в Любани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более двух десятков ветеранов из разных уголков центрального региона собрались, чтобы почтить память павших товарищей и встретиться с теми, с кем когда-то делили окопы. Торжества начались с митинга у памятника опергруппе ЦК ВЛКСМ. Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Продолжилось мероприятие праздничным концертом, где с теплыми словами к собравшимся обратился председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко и вручил награды.

Александр Курлович, председатель Слуцкой районной организации «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане»: В Афганистан я попал в 1986 году. Сразу, буквально через месяц, я начал принимать участие в армейских боевых операциях. Первая операция – это армейская операция в городе Герате на границе с Ираном. Вторая большая армейская операция – это операция была в Кандагаре, ущелье Шинарай. Мы заходили в ущелье, чтобы уничтожить банды формирования мятежников.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Когда это было необходимо, они все встали в строй и выполнили боевую задачу. К сожалению, не все вернулись. Но мы про них помним. И наша общая задача, органов власти вместе с ветеранами, сохранять историческую правду и заниматься в том числе на таких конкретных примерах и патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Сегодня в Минской области проживают почти 3 тысячи воинов-интернационалистов. Им оказывается всяческая социальная поддержка.