«Не хватает ясного и внятного законодательства». Можно ли парковаться автомобилистам на месте для зарядки электрокаров?

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Помню, раньше автовладельцы, а точнее владельцы электромобилей жаловались на то, что занимают их места, где они могли бы заряжать свои автомобили. Интересно, какая история сейчас? Кристина Сущеня, СТВ:

Я специально вчера перед нашей программой заглянула на парковку, где заряжаются электрокары. Кстати, возле нашей работы. Какую картинку застала я. Попрошу наших режиссеров показать видео. Гости тоже можете обернуться, посмотреть. Одно место занимает далеко не электрокар, ну а одно место, благо, свободно. К нам присоединился автоблогер Павел Мурашко. Павел, чего не хватает в большом городе владельцам зеленых машин?

Павел Мурашко, блогер, автолюбитель:

Им не хватает только одного: ясного и внятного законодательства, которое позволит наказывать автомобилистов, владельцев автомобилей с ДВС, которые занимают места возле зарядок для электрокаров.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время ответственности нет за парковку на месте для зарядки электротранспорта. Но по моим наблюдениям я скажу так, что проблема не ушла, владельцы транспортных средств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, с пониманием относятся. И я наблюдаю, что стараются не занимать эти места, предоставляя возможность для зарядки электромобилей. Илона Волынец:

Павел, как вообще оцениваете перспективы развития электротранспорта в большом городе.

Павел Мурашко:

Зарядок уже достаточно, скептицизма поубавилось в отношении электромобилей. Те, кто на них пересаживается, уже не возвращается на машины с ДВС. Но количество электромобилей растет, количество обычных автомобилей тоже вырастает. И проблемы с парковками все так же остаются. Плюс, добавляются проблема, что места для зарядки электромобилей делают на уже оборудованных парковках, которые давно работают, таким образом, можно сказать, отнимая места у владельцев машин с ДВС. И вот это противостояние, что вы тут со своими зарядками наши места занимаете, оно, на мой взгляд, пока только нарастает. И без законодательства четкого проблема не уйдет. И надо ее решать. Кристина Сущеня:

У вас лично возникала проблема с тем, чтобы зарядить электрокар?

Павел Мурашко:

У меня был служебный электромобиль. Я сталкивался с тем, что есть в Минске места, где вот в час пик в принципе невозможно подъехать к зарядке. Перезарядиться-то можно, но всегда хочется знать, что ты приедешь на место для зарядки и оно не будет занято, оно будет свободно. Место для зарядки автомобиля, обозначенное знаком «место для зарядки электромобиля»? Сергей Бабич:

Оно не запрещает парковку. Павел Мурашко:

Так все-таки ее запретят или нет? Сергей Бабич:

В перспективе все эти вопросы рассматриваются и со временем, в связи с популяризацией данного вида транспортных средств будут, конечно, какие-то изменения внесены, в том числе и в действующее законодательство.

Игорь Сущенко, тренер-инструктор по моноколесам:

Чтобы было меньше таких ситуаций, переходите на моноколеса, тем самым разгружая автомобильные дороги и не загрязняя окружающую среду. Павел Мурашко:

А уже договорились по моноколесам: это транспортное средство, это средство индивидуальной мобильности, это спортивный снаряд? Игорь Сущенко:

Мы пока что еще в общем плане пешеходы.