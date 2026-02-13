Армия способна воевать: Президенту доложили, как проходит первый этап внезапной проверки ВС

Александр Лукашенко 13 февраля лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.
Александр Лукашенко 13 февраля лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.
К тому, чтобы ни свет ни заря ехать туда, не знаем куда, за время проведения нынешней проверки Вооруженных Сил привыкли уже даже журналисты. Не проходит и дня, чтобы в СМИ не появлялась информация: госсекретарь, минуя Генштаб и Минобороны, передал тому или иному воинскому формированию секретный конверт с заданием от Главнокомандующего.
Сегодня передавать ничего не пришлось, потому что утром на общевойсковой полигон с целью лично оценить ситуацию в Вооруженных Силах и ход проверки внезапно приехал Александр Лукашенко. Куда именно он направится, до 7 утра не знал даже министр обороны. Это лишь один из пазлов, который по итогу и сложит картину реальной формы белорусской армии.
– А вообще впечатление по этому первому этапу внезапной проверки?
– В целом положительно.
– Армия может воевать?
– Способна воевать.
Госсекретарь заверил: может. На марше никого не потеряли. Да, есть нюансы. На результат они существенно не повлияли. Но это не значит, что остались незамеченными или не будут устранены. И все же, что за марш?
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Вчера и позавчера батальон совершал марш по незнакомому участку местности на установленной дистанции. Прибыл в район сосредоточения. Дальше была поставлена задача подготовить расписание занятий проверки.
И в целом было определено, что выделено время на огневую подготовку, где все специалисты в батальоне – а это не одни только автоматчики или гранатометчики, здесь достаточно большое количество различных типов вооружения, которые каждый должен будет выполнить в своем упражнении – будут оценены.
В последующем подразделение должно будет сдать еще нормативы по физической подготовке. И только потом будет подведен результат.
На 227-м общевойсковом полигоне место сосредоточения двух механизированных батальонов. Здесь они выполняют учебные задачи. По плану стрельба из гранатометов, автоматов и БТР, исходя из погодных условий, конечно.
– Страшный туман в поле. Мы все готовы. Можно сейчас выполнять упражнения стрельбы из гранатометов, стрелкового оружия. Видимость позволяет. С боевых машин, надеемся, что в течение часа, пока мы работаем, туман рассеется.
– Будет хорошо.
Но прежде чем приступить к огневой подготовке, важно было организовать свой быт и позиции техники. Прямо здесь, среди леса. Зимнего леса. Когда температура колеблется между крепкими -15–20 до сырых +3. Глава государства локацию решил исследовать пешком.
По пути в командно-наблюдательный пункт Президент подробно расспрашивал о ходе проверки и выводах, которые уже можно сделать. Важно, мы делаем это для себя. Потому никаких украшательств и сглаживаний быть не должно. Усложняют жизнь проверяемым коллеги из других силовых ведомств.
– Отдельно рота вышла на отдельное направление, заняла узел сопротивления, и по ней началось воздействие сил внутренних войск. Подготовленные, кстати, спецназовцы внутренних войск, квадрокоптерами пытались воздействовать на колонну, которая шла на укрепрайон.
– Но у них получилось что-то?
– Что-то получилось, что-то нет. В течение суток было воздействие, ночью пытались захватить этот узел сопротивления (внутренние войска), не получилось.
– То есть рота себя защитила?
– Рота защитила и взяла несколько пленных даже из состава внутренних войск. Сейчас у нас в четырех бригадах, товарищ Президент, отдельные роты на отдельных узлах сопротивления ведут боевые действия. Вчера специально съездил, посмотрел, как брестские десантники также выполняют задачи.
– Но ты говорил, что они тебя впечатлили.
– Впечатлили, так точно.
Тактическая выучка личного состава – завершается важный этап проверки ВС Беларуси.