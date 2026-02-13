Армия способна воевать: Президенту доложили, как проходит первый этап внезапной проверки ВС

Александр Лукашенко 13 февраля лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.

К тому, чтобы ни свет ни заря ехать туда, не знаем куда, за время проведения нынешней проверки Вооруженных Сил привыкли уже даже журналисты. Не проходит и дня, чтобы в СМИ не появлялась информация: госсекретарь, минуя Генштаб и Минобороны, передал тому или иному воинскому формированию секретный конверт с заданием от Главнокомандующего.

Сегодня передавать ничего не пришлось, потому что утром на общевойсковой полигон с целью лично оценить ситуацию в Вооруженных Силах и ход проверки внезапно приехал Александр Лукашенко. Куда именно он направится, до 7 утра не знал даже министр обороны. Это лишь один из пазлов, который по итогу и сложит картину реальной формы белорусской армии.

– А вообще впечатление по этому первому этапу внезапной проверки?

– В целом положительно.

– Армия может воевать?

– Способна воевать. Госсекретарь заверил: может. На марше никого не потеряли. Да, есть нюансы. На результат они существенно не повлияли. Но это не значит, что остались незамеченными или не будут устранены. И все же, что за марш?

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Вчера и позавчера батальон совершал марш по незнакомому участку местности на установленной дистанции. Прибыл в район сосредоточения. Дальше была поставлена задача подготовить расписание занятий проверки. И в целом было определено, что выделено время на огневую подготовку, где все специалисты в батальоне – а это не одни только автоматчики или гранатометчики, здесь достаточно большое количество различных типов вооружения, которые каждый должен будет выполнить в своем упражнении – будут оценены. В последующем подразделение должно будет сдать еще нормативы по физической подготовке. И только потом будет подведен результат.

На 227-м общевойсковом полигоне место сосредоточения двух механизированных батальонов. Здесь они выполняют учебные задачи. По плану стрельба из гранатометов, автоматов и БТР, исходя из погодных условий, конечно.

– Страшный туман в поле. Мы все готовы. Можно сейчас выполнять упражнения стрельбы из гранатометов, стрелкового оружия. Видимость позволяет. С боевых машин, надеемся, что в течение часа, пока мы работаем, туман рассеется.

– Будет хорошо.

Но прежде чем приступить к огневой подготовке, важно было организовать свой быт и позиции техники. Прямо здесь, среди леса. Зимнего леса. Когда температура колеблется между крепкими -15–20 до сырых +3. Глава государства локацию решил исследовать пешком. По пути в командно-наблюдательный пункт Президент подробно расспрашивал о ходе проверки и выводах, которые уже можно сделать. Важно, мы делаем это для себя. Потому никаких украшательств и сглаживаний быть не должно. Усложняют жизнь проверяемым коллеги из других силовых ведомств.