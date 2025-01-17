Количество парковочных мест в Минске вырастет до 10 тысяч в 2025 году

Сегодня на платных парковках Минска имеется 5 600 машиномест, в ближайшее время это число должно составить как минимум 6 700, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Но этого все равно мало! В условиях современных городов, где пространство становится дефицитом, умение припарковаться превращается в искусство, требующее терпения и навыков.

Минск – город с большим автомобильным трафиком, где пробки на улицах становятся привычным явлением, а свободные парковочные места – настоящей роскошью. В центре многие участки уже закрыты для парковки, а в спальных районах излюбленные места водителей – зеленые зоны и тротуары.

Было бы лучше, если бы было больше парковок. И бесплатных, если бы было. Здесь они платные идут, лишнюю денежку не хочется, ты приехал починить машину, а с тебя еще денежку за парковку, сами понимаете – не очень.

В целом, если я на личной машине, то я пользуюсь в основном бесплатными парковками, но по работе приходится, конечно, заезжать на платные, удобнее, тем более машина большая, не нужно искать места какие-то. Заехал – оплатил, постоял и забыл.

Живу на Малиновке, нормально все. Но в последнее время по вечерам мест практически нет.

В городе 72 платные парковки, из которых лишь 6 – закрытого типа. В общей сложности доступно более 5,5 тысяч машиномест, в 2025 году планируется расширение инфраструктуры. Только к концу января будет введено около 300 платных парковочных мест.