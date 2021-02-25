Когда заработает паркинг на улице Могилёвской в Минске?

Здесь также появятся автомойка, автосервис, магазин по продаже машин и автозапчастей. Запланировано строительство парковок и в составе крупных объектов. Например, в торговом центре, который возводится в границах улиц Толстого-Рабкоровской-Вокзальной-Дружной, появится паркинг на третьем этаже.

Павел Тома, заместитель главы Администрации Октябрьского района:

Запроектирован объект на въезде со стороны слуцкой трассы в город Минск. Там будет работать кроме непосредственно объекта еще паркинг перехватывающий для того, чтобы после ввода в эксплуатацию конечной станции метро посетители и гости города Минска могли пересесть на общественный транспорт, в первую очередь линию метро, и оставить свой транспорт, не въезжая в город Минск.