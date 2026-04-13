Новости по тегу #Памятники Минска

Активисты уже работали в Мозырском районе. А теперь реставрируют мемориальный комплекс в агрогородке Головчин Могилевской области.
Установили стелу на пересечении улиц в честь Героев Советского Союза – Константина Заслонова и Сергея Грицевца.
Он посвящен жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
В этом году ее будут нести около тысячи учащихся из каждой школы и гимназии столицы.
Пресс-тур, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит в Беларуси. 15 участников из стран ЕАЭС и СНГ своими глазами видят, какой ценой досталась Победа.
В первые дни Великой Отечественной эта часть города подверглась жестокой бомбардировке фашисткой авиации. Здесь было сброшено более 20 фугасных бомб.
Перед началом рабочих мероприятий гости прибыли на площадь Победы, чтобы почтить память воинов, которые ценой своих жизней сохранили мир на нашей земле.
Конструкция на 80 % повторяет оригинальный самолет.
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