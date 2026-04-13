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Новости по тегу #Памятники Минска

Память поколений! Волонтеры «Интеграла» восстанавливают мемориалы ВОВ
13 апреля 2026 06:59

Память поколений! Волонтеры «Интеграла» восстанавливают мемориалы ВОВ

В Орше торжественно открыли сквер и стелу Трудовой Славы
07 ноября 2025 13:41

В Орше торжественно открыли сквер и стелу Трудовой Славы

Новый памятный знак открыли в мемориальном комплексе «Тростенец»
16 сентября 2025 11:12

Новый памятный знак открыли в мемориальном комплексе «Тростенец»

В Минске открылась Почётная Вахта Памяти на Посту №1
13 сентября 2025 08:26

В Минске открылась Почётная Вахта Памяти на Посту №1

Живая эстафета памяти! В Беларуси проходит пресс-тур журналистов стран ЕАЭС и СНГ
05 мая 2025 18:54

Живая эстафета памяти! В Беларуси проходит пресс-тур журналистов стран ЕАЭС и СНГ

В Советском районе Минска благоустраивают военное кладбище
04 апреля 2025 10:41

В Советском районе Минска благоустраивают военное кладбище

Делегация из Свердловской области возложила цветы к монументу Победы в Минске
24 февраля 2025 10:35

Делегация из Свердловской области возложила цветы к монументу Победы в Минске

В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2
08 октября 2024 19:49

В Минске появился большой алюминиевый макет легендарного штурмовика Ил-2

«Память наших детей». В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с землей с мест захоронения героев
04 августа 2023 14:22

«Память наших детей». В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с землей с мест захоронения героев

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову
18 апреля 2023 18:36

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову

Работы планируется завершить в течение двух месяцев. В столице приступили к реставрации стелы «Минск – город-герой»
13 июля 2022 11:47

Работы планируется завершить в течение двух месяцев. В столице приступили к реставрации стелы «Минск – город-герой»

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?
02 июля 2022 16:15

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?