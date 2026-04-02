«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом
2 апреля Президент Беларуси лично вышел на тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск», чтобы поддержать команду перед одним из самых важных этапов сезона. «Зубры» уже переписали историю – во второй раз вышли в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое внимание со стороны руководства страны дорогого стоит. И если для своих оно привычно, то легионеры не перестают удивляться.
Виталий Пинчук, нападающий хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Да, все удивлены, особенно легионеры, которые впервые в этой команде. И то, что приезжает Президент, говорит очень много приятных слов... Стоишь, улыбаешься. Целый лед улыбался, столько приятного. Конечно, это заряжает позитивно и команду. Плюс, когда он говорит, что придет на игры, то понимаем, что ответственность повышенная. Будем совсем по-другому выходить.
Андрей Стась, капитан хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Все в стране знают, насколько пристально он смотрит за хоккеем. И, конечно, все понимают огромную ответственность, которая лежит на нас. И, безусловно, очень приятно промежуточную оценку получить от главы государства. Поэтому только с позитивными эмоциями и мыслями идем дальше.
Заряженным на победу «динамовцам» предстоит сражение с «Ак Барсом» совсем скоро. Любопытно, что именно казанцев нынешний тренер «зубров» до приезда в Минск тренировал. Так что двойной вызов, но с такой-то поддержкой уверенности чуть больше.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Не к каждой команде может приехать глава государства. Здесь ребята, думаю, получают такое удовольствие, оно чуть-чуть другое. Такая идет забота, как у детей, родительская. Мы также ее ощущаем. Люди очень сильные, занятые обращают на нас внимание. Парни все это прекрасно понимают. Это огромный плюс нам. Мы все прекрасно понимаем, что ребята заслужили это. Прежде всего своим трудом, своей работой. И то, что Президент обращает внимание, – это вау!
Народная команда уже 3 апреля приступит к усиленным тренировкам в преддверии второго круга Кубка Гагарина. И без сомнений, сделает все, чтобы не подвести тех, кто с минскими «зубрами» в одном звене.
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