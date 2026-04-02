«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом

2 апреля Президент Беларуси лично вышел на тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск», чтобы поддержать команду перед одним из самых важных этапов сезона. «Зубры» уже переписали историю – во второй раз вышли в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое внимание со стороны руководства страны дорогого стоит. И если для своих оно привычно, то легионеры не перестают удивляться.

Виталий Пинчук, нападающий хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Да, все удивлены, особенно легионеры, которые впервые в этой команде. И то, что приезжает Президент, говорит очень много приятных слов... Стоишь, улыбаешься. Целый лед улыбался, столько приятного. Конечно, это заряжает позитивно и команду. Плюс, когда он говорит, что придет на игры, то понимаем, что ответственность повышенная. Будем совсем по-другому выходить.

Андрей Стась, капитан хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Все в стране знают, насколько пристально он смотрит за хоккеем. И, конечно, все понимают огромную ответственность, которая лежит на нас. И, безусловно, очень приятно промежуточную оценку получить от главы государства. Поэтому только с позитивными эмоциями и мыслями идем дальше. Заряженным на победу «динамовцам» предстоит сражение с «Ак Барсом» совсем скоро. Любопытно, что именно казанцев нынешний тренер «зубров» до приезда в Минск тренировал. Так что двойной вызов, но с такой-то поддержкой уверенности чуть больше.