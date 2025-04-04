В Советском районе Минска благоустраивают военное кладбище

В Беларуси к 80-летию Великой Победы благоустраивают мемориалы. Так, сегодня приводят в порядок военное кладбище в Советском районе столицы. История военного кладбища в Минске начинается в 1840 году как место захоронения военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первые дни Великой Отечественной эта часть города подверглась жестокой бомбардировке фашистской авиации. Здесь было сброшено более 20 фугасных бомб. Одна из них угодила в храм. В юбилейный год важно сохранить память о событиях лихолетья. Сейчас идет реставрация храма Александра Невского. В порядок приводят территорию мемориала активисты «Белой Руси», к ним присоседились учащиеся колледжа, а также служители храма.

Игнат Погорелов, учащийся Минского радиотехнического колледжа: Для меня нахождение на данном субботнике значит в первую очередь помощь в благоустройстве нашего Советского района, нашей республики. Наведение порядка – это в первую очередь вклад в наше настоящее и будущее.

Жанна Пахольчик, заместитель председателя Советской районной организации РОО «Белая Русь»:

Безусловно, в Год благоустройства и 80-летия Великой Победы особый акцент в Советском районе мы делаем на военное кладбище. Сегодня это то место, где можно не просто рассказывать молодежи, а действительно, чтобы они сами убедились, чтобы ребята были причастны к тому, что сегодня проходит.

Такие мероприятия проходят по всей стране. Трудовая акция «Белая Русь – украшает Беларусь» – весенний месячник, который объединяет коллективы в деле наведения порядка на земле и благоустройства городов.