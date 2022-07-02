Прямой эфир

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?

02 июля 2022 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сплав памяти о героях Великой Отечественной войны. В столичном парке Победы открыли памятный знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот мемориал объединил десятки тысяч белорусов. Дети, внуки и правнуки поколения победителей собрали более 130 тысяч монет, которые стали частью этого знакового памятника. 2 июля финал объединяющей масштабной акции.

О том, как создавался этот всенародный мемориал, расскажет Глеб Прокофьев.

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?-1

Живая память благодарных поколений. Уникальный мемориал, созданный по инициативе Благотворительного фонда Алексея Талая. Этому памятнику нет аналогов на территории постсоветского пространства. Он стал не только символом единства, но и семейной реликвией, объединяющей поколения. Когда в нашей стране время больших перемен, память о героях Великой Отечественной действительно священна. Сегодня цветы к мемориалу первыми возложили представители юной и независимой Беларуси.

Ольга Чемоданова на открытии памятника в Минске: «Это поистине народный проект». Читать здесь.

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?-4

Гордей Талай, ученик средней школы № 8 Орши:
Этот памятник настолько важен для нашей страны, я даже не знаю, в каких масштабах. Этот памятник не только важен для страны, но и для нашей семьи, и для всех белорусов.

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?-7

Сбор монет и средств на создание всенародного монумента стартовал весной 2022 года. Инициативу поддержала вся Беларусь. Школьники, представители общественных организаций, работники предприятий и ведомств – масштабная акция объединила потомков Великой Победы. Свое участие приняла и семья главы государства. Монеты были переданы Алексею Талаю в Администрации Президента. Они стали финальной составляющей для сплава памяти.

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?-10

Символично, именно в памятную для всех дату – 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, специалисты приступили к отливке монумента. Собранные со всей страны монеты расплавили и залили в один из элементов мемориала. В этом литейном цеху под максимальными температурами рабочие объединили сердца тысяч белорусов.

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?-13

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Памятник состоит из двух составляющих. Скульптору удалось объединить прошлое и настоящее. Мемориал выполнен в форме окаменевшего письма-треугольника с фронта и молодого дерева символа жизни и долголетия.

Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?-16

Сегодня эта акция приобрела масштабность в рамках Союзного государства. В сентябре будет объявлено о сборе монет в России. И в скором времени подобный мемориал появится в Москве. Монеты белорусов также будут в сплаве. Накануне оставшиеся слитки переданы на хранение в музей истории Великой Отечественной войны.

«Важный проект для всех поколений». Новый мемориал появился в парке Победы в Минске. Подробнее.

# Памятники Минска # общество # Алексей Талай # Ольга Чемоданова # Глеб Прокофьев # Гордей Талай # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Чемоданова на открытии памятника в Минске: «Это поистине народный проект»
02 июля 2022 16:02

Ольга Чемоданова на открытии памятника в Минске: «Это поистине народный проект»

Самые яркие моменты Дня Независимости и как заработать миллиард на Форуме регионов? Анонс программы «Неделя»
02 июля 2022 15:48

Самые яркие моменты Дня Независимости и как заработать миллиард на Форуме регионов? Анонс программы «Неделя»

Мурал с героями войны и экотропа с зонами для пикника появились в Московском районе Минска
02 июля 2022 14:40

Мурал с героями войны и экотропа с зонами для пикника появились в Московском районе Минска