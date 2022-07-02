Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске?

Новости Беларуси. Сплав памяти о героях Великой Отечественной войны. В столичном парке Победы открыли памятный знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот мемориал объединил десятки тысяч белорусов. Дети, внуки и правнуки поколения победителей собрали более 130 тысяч монет, которые стали частью этого знакового памятника. 2 июля финал объединяющей масштабной акции. О том, как создавался этот всенародный мемориал, расскажет Глеб Прокофьев.

Живая память благодарных поколений. Уникальный мемориал, созданный по инициативе Благотворительного фонда Алексея Талая. Этому памятнику нет аналогов на территории постсоветского пространства. Он стал не только символом единства, но и семейной реликвией, объединяющей поколения. Когда в нашей стране время больших перемен, память о героях Великой Отечественной действительно священна. Сегодня цветы к мемориалу первыми возложили представители юной и независимой Беларуси. Ольга Чемоданова на открытии памятника в Минске: «Это поистине народный проект». Читать здесь.

Гордей Талай, ученик средней школы № 8 Орши:

Этот памятник настолько важен для нашей страны, я даже не знаю, в каких масштабах. Этот памятник не только важен для страны, но и для нашей семьи, и для всех белорусов.

Сбор монет и средств на создание всенародного монумента стартовал весной 2022 года. Инициативу поддержала вся Беларусь. Школьники, представители общественных организаций, работники предприятий и ведомств – масштабная акция объединила потомков Великой Победы. Свое участие приняла и семья главы государства. Монеты были переданы Алексею Талаю в Администрации Президента. Они стали финальной составляющей для сплава памяти.

Символично, именно в памятную для всех дату – 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, специалисты приступили к отливке монумента. Собранные со всей страны монеты расплавили и залили в один из элементов мемориала. В этом литейном цеху под максимальными температурами рабочие объединили сердца тысяч белорусов.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Памятник состоит из двух составляющих. Скульптору удалось объединить прошлое и настоящее. Мемориал выполнен в форме окаменевшего письма-треугольника с фронта и молодого дерева – символа жизни и долголетия.