«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову

Новости Беларуси. На территории столичной школы № 226 состоялось торжественное открытие бюста летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это первый в столице памятник Герою Советского Союза. С инициативой создания выступило правительство Нижегородской области. Власти Минска поддержали эту идею. Дворик 226-й школы был выбран неслучайно. Учреждение образования расположено на территории старого аэропорта. Также в школе открыт авиационный класс.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области (Россия):

Надеюсь, что подвиг Чкалова также вдохновляет детишек, учащихся этой школы, как он вдохновлял множество школьников по всему Советскому Союзу в те времена, когда он еще бороздил просторы неба и совершал свои подвиги. Мы действительно являемся родиной Чкалова, он родился в небольшом селе, которое уже сейчас стало городом, который носит его имя, имя Валерия Павловича Чкалова. Также его имя носит наш нижегородский аэропорт Стригино.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень важно, когда устанавливаются памятники. И действительно, люди мужественные, герои, которые много сделали для развития авиации, как Валерий Павлович. Это легенда авиации всего Советского Союза. И очень многие тысячи молодых людей шли в авиацию именно благодаря его примеру.