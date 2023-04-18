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«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову

18 апреля 2023 18:36
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Новости Беларуси. На территории столичной школы № 226 состоялось торжественное открытие бюста летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову-1

Это первый в столице памятник Герою Советского Союза. С инициативой создания выступило правительство Нижегородской области. Власти Минска поддержали эту идею. Дворик 226-й школы был выбран неслучайно. Учреждение образования расположено на территории старого аэропорта. Также в школе открыт авиационный класс.

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову-4

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области (Россия):
Надеюсь, что подвиг Чкалова также вдохновляет детишек, учащихся этой школы, как он вдохновлял множество школьников по всему Советскому Союзу в те времена, когда он еще бороздил просторы неба и совершал свои подвиги. Мы действительно являемся родиной Чкалова, он родился в небольшом селе, которое уже сейчас стало городом, который носит его имя, имя Валерия Павловича Чкалова. Также его имя носит наш нижегородский аэропорт Стригино.

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень важно, когда устанавливаются памятники. И действительно, люди мужественные, герои, которые много сделали для развития авиации, как Валерий Павлович. Это легенда авиации всего Советского Союза. И очень многие тысячи молодых людей шли в авиацию именно благодаря его примеру.

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову-10

В 2024 году исполнится 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза. Именем легендарного летчика в России названы населенные пункты, улицы, авиационное училище, аэроклуб, школы. И в нашей столице есть также улица Чкалова, она расположена в Октябрьском районе.

# Памятники Минска # общество # Владимир Кухарев # Глеб Никитин # Валерий Чкалов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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