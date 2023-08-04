«Память наших детей». В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с землей с мест захоронения героев

Новости Беларуси. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки капсулы с землей с мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ониксовые ниши стен установили стеклянные сосуды, в которых по крупицам собрана память – их привезли с собой матери погибших солдат. Отдать дань уважения сослуживцам пришли также представители Министерства обороны. Кроме того, в крипте был открыт памятный знак от скорбящих матерей.

Галина Чигринова, председатель Белорусской общественной организации солдатских матерей:

Отец Федор во время встречи с матерями погибших военнослужащих Первомайского района такую мысль выразил, что можно и в храме увековечить. Этот храм-памятник именно для этого и существует, и построен. Здесь увековечена память наших детей. Всех детей-военнослужащих, всех, кто надел погоны в свое время и, к сожалению, погиб.