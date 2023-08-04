Прямой эфир

«Память наших детей». В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с землей с мест захоронения героев

04 августа 2023 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки капсулы с землей с мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Память наших детей». В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с землей с мест захоронения героев-1

В ониксовые ниши стен установили стеклянные сосуды, в которых по крупицам собрана память – их привезли с собой матери погибших солдат. Отдать дань уважения сослуживцам пришли также представители Министерства обороны. Кроме того, в крипте был открыт памятный знак от скорбящих матерей.

«Память наших детей». В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с землей с мест захоронения героев-4

Галина Чигринова, председатель Белорусской общественной организации солдатских матерей:
Отец Федор во время встречи с матерями погибших военнослужащих Первомайского района такую мысль выразил, что можно и в храме увековечить. Этот храм-памятник именно для этого и существует, и построен. Здесь увековечена память наших детей. Всех детей-военнослужащих, всех, кто надел погоны в свое время и, к сожалению, погиб.

«Память наших детей». В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили капсулы с землей с мест захоронения героев-7

Состоялась поминальная молитва. Затем для участников церемонии провели экскурсию по храму. Отметим, в крипте создан уникальный Музей памяти, в котором каждый экспонат отражает различные периоды истории нашей страны.

# Памятники Минска # общество # Галина Чигринова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: в 2020 году у них был план, что Беларусь должна перейти под протекторат западного мира
04 августа 2023 13:58

Дзермант: в 2020 году у них был план, что Беларусь должна перейти под протекторат западного мира

Литва закроет два пограничных пункта на границе с Беларусью
04 августа 2023 13:42

Литва закроет два пограничных пункта на границе с Беларусью

Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце 4-летней девочки
04 августа 2023 13:08

Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце 4-летней девочки