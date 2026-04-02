Первенство Беларуси по синхронному плаванию стартовало в Минске

В Минске стартовало первенство страны по синхронному плаванию среди участниц не старше 19 лет. Всего на турнире будет разыграно 11 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лазурная вода, прекрасная акустика и 16 пар судейских глаз. Беспристрастная Фемида оценивает четыре параметра каждого выступления. В первый соревновательный день в программе значилась техническая программа в дуэтах у девушек и парней, а также произвольная группа.

Победители отправятся на первенство Европы. Белорусский турнир – это возможность проявить себя. Радует то, что на отечественной глади есть конкуренция, а это значит, что не за горами и открытие новых звезд.