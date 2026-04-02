Зульфикаров: сейчас времена слабых правителей, и они проливают океаны крови

Тимур Зульфикаров, поэт, прозаик и драматург, сценарист:

Я хочу сказать, что в настоящее время у меня есть такое изречение: «Цари проливают реки крови. Тираны проливают моря крови. Но слабые правители проливают океаны кровью». Сейчас времена слабых правителей. Куклы на тронах. И вам в Беларуси потрясающе повезло, у вас настоящий правитель. Лукашенко настоящий правитель. Это настоящий пастух, пастырь человеческого стада, понимаете? Это человек, который и поразительны его беседы с корреспондентами. Знаете, есть такой эффект крепости. Когда ты стреляешь в крепость, а тебе оттуда не могут ответить. Но Лукашенко выходит к этим корреспондентам, начинает с ними беседовать. Выясняется, что они ни черта не знают ни политики, ни договоров. Они просто демагоги дешевые. А он-то знает все. Понимаете?

Конечно, я вам скажу, что у меня есть комплекс отца, поскольку меня отца в 37-м году расстреляли, да? И вот то, что Батька, вот это ощущение какого-то отцовства, даже несмотря на мои 90 лет, когда самолет с Лукашенко летел (я знал, он дружит с Президентом Таджикистана), когда он летел, я на горе стоял. Я махал долго самолету, как мальчишка отцу. И у меня были счастливые слезы. Я благодарен ему за эти счастливые слезы. И когда в телевизоре я вижу людей, я сразу вижу, что это человек из Беларуси. Сытый, улыбчивый, хорошо одетый, не закомплексованный. Он из Беларуси, понимаете? Вот что такое настоящий властитель.

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