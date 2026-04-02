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Аварийность на дорогах в Минске снизилась на 15%

02 апреля 2026 18:01
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Аварийность в Минске снизилась на 15 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работа в этом направлении будет продолжена. 

Аварийность на дорогах в Минске снизилась на 15%-2

Одно из решений – конструктивное заужение проезжей части вблизи переходов, преимущественно нерегулируемых. Так водитель транспортного средства сможет своевременно заметить пешехода. Также планируется обустроить почти 140 искусственных неровностей и оборудовать 10 нерегулируемых пешеходных переходов.

Аварийность на дорогах в Минске снизилась на 15%-4

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Изучается видимость пешеходов при пересечении местных дворовых проездов, в том числе при планировании мероприятий вблизи учреждения образования изучаются жалобы, где сложно осуществлять подвоз детей. 

Мы изучаем уличное освещение и необходимость, достаточность пешеходных переходов, дорожной разметки в виде следков к учреждению образования, чтобы дети выбирали безопасные маршруты. Такие решения инженерного характера вблизи учреждений образования делаются у нас.

Аварийность на дорогах в Минске снизилась на 15%-6

Новшества в этом сезоне введены и для пользователей прокатных электросамокатов. Появились «тихие» зоны – около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где скорость ограничена до 7 километров в час. Есть также территории, движение по которым запрещено. 

Что делать с личными самокатами после поправок в ПДД? В ГАИ объяснили, как не нарушать.

Кроме того, действует обязательное правило – спешиваться при пересечении проезжей части. К слову, количество ДТП с участием пользователей средств персональной мобильности сократилось более чем в два раза.

# Правила безопасности # ГАИ # Дороги # Денис Ливанович

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