Аварийность на дорогах в Минске снизилась на 15%

Аварийность в Минске снизилась на 15 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работа в этом направлении будет продолжена.

Одно из решений – конструктивное заужение проезжей части вблизи переходов, преимущественно нерегулируемых. Так водитель транспортного средства сможет своевременно заметить пешехода. Также планируется обустроить почти 140 искусственных неровностей и оборудовать 10 нерегулируемых пешеходных переходов.

Мы изучаем уличное освещение и необходимость, достаточность пешеходных переходов, дорожной разметки в виде следков к учреждению образования, чтобы дети выбирали безопасные маршруты. Такие решения инженерного характера вблизи учреждений образования делаются у нас.

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: Изучается видимость пешеходов при пересечении местных дворовых проездов, в том числе при планировании мероприятий вблизи учреждения образования изучаются жалобы, где сложно осуществлять подвоз детей.

Новшества в этом сезоне введены и для пользователей прокатных электросамокатов. Появились «тихие» зоны – около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где скорость ограничена до 7 километров в час. Есть также территории, движение по которым запрещено.

Что делать с личными самокатами после поправок в ПДД? В ГАИ объяснили, как не нарушать.

Кроме того, действует обязательное правило – спешиваться при пересечении проезжей части. К слову, количество ДТП с участием пользователей средств персональной мобильности сократилось более чем в два раза.