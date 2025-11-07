В Орше торжественно открыли сквер и стелу Трудовой Славы

Беларусь – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, где 7 ноября отдают дань уважения тем, кто приближал Великую Победу, восстанавливал страну из руин. Наследие Октября нашло свое отражение и в устройстве суверенной Беларуси. Мы строим государство на принципах единства, социального равенства, опираясь на патриотизм и традиционные семейные ценности. По доброй традиции, 7 ноября в стране ознаменовано открытием важных и нужных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Орше появились величественная стела и сквер в честь присвоения райцентру Советом глав государств СНГ почетного звания «Город трудовой славы». Отметим, монумент возвели по поручению Президента. Установили стелу на пересечении улиц в честь Героев Советского Союза – Константина Заслонова и Сергея Грицевца. 9-метровый монумент опоясывают шесть рельефов, каждый из которых отражает вехи в славном трудовом пути жителей и в годы Великой Отечественной войны, и во время восстановления города из руин.

Сергей Сотников, автор композиции, художник и скульптор:

Композиция посвящена славной героической истории времен войны. Мы знаем, что в Орше был дан первый залп реактивного миномета, «Катюши» так называемой. Ну, и я вот изобразил как раз таки вот этот вот момент.

Инна Хомутовская, председатель Оршанского районного Совета депутатов:

То, что сегодня мы имеем, нам дали те поколения, которые действительно вкладывали все свои силы в восстановление города. Это знак и для настоящего поколения, и для будущих поколений. Потому что мы должны гордиться своим городом, мы должны любить свой город. Рядом с монументом обустроили сквер, где будут проходить знаковые государственные мероприятия. Сегодня, в День Октябрьской революции, там собрались те, кто внес свой вклад в благоустройство памятного места.

Игорь Мороз, председатель Оршанского райисполкома:

Я думаю, что это будет знаковое место для всех оршанцев и для наших гостей, которые могут приехать погулять. Это дань уважения нашим прадедам, дедам, героям, которые восстанавливали город.