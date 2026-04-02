Зульфикаров о причине украинского конфликта: деньга, 30 сребреников встали между людьми

Григорий Азарёнок, СТВ:

Скажите пожалуйста, как вы, вы уже немного этого коснулись, украинская трагедия, когда русские убивают русских, мы это вот так воспринимаем. Почему это произошло?

Тимур Зульфикаров, поэт, прозаик и драматург, сценарист:

У меня на эту тему есть в интернете две вещи, я написал. Знаете, у меня есть песня. Беларусь же страна великих песен. Я создал 150 песен. Можете посмотреть, Тимур Зульфикаров, песня «Во дни войны». Вот там один монах поет мою песню про войну между русскими и русскими:

Моя Россия, родная мать,

я пошел за деньги братьев убивать.

Я назвал их украинцами

и пошел их убивать.

За деньги это вообще страшно. Понимаете? За деньги воевать, братьев убивать. Деньга, что деньга встала между людьми, но это вообще, понимаете? 30 сребреников стали во главе истории.

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