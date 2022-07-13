Работы планируется завершить в течение двух месяцев. В столице приступили к реставрации стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. В столице приступили к реставрации стелы «Минск – город-герой». В планах отремонтировать сам обелиск и скульптуру «Родина-мать», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты обнаружили множество микротрещин на элементах комплекса и по результатам обследования определили перечень работ. Реставраторы в верхней части обелиска установят гидроизоляцию, которую позже покрасят в цвет монумента. Скульптуру «Родина-мать» также отреставрируют и заменят гранитную облицовку ее пьедестала.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры УП «Минскпроект»:

Сегодня мы выполняем уже второй пусковой комплекс – продолжение работ, начатых в 2009 году. Это реставрация самой стелы «Минск – город-герой» с олачением звезды героя с лавровой ветвью и скульптуры «Родина-мать».