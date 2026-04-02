Илья Протас вышел на первое место среди бомбардиров-новичков АХЛ

Илья Протас сделал голевую передачу в матче «Херши» против «Бриджпорта» в АХЛ, однако его команда все же уступила со счетом 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий во втором периоде записал в свой актив ассистентский балл, когда хоккеисты «Херши» реализовали большинство. Этот поединок Илья завершил с показателем полезности -1. Он демонстрирует отменную результативность, набирая очки в восьми матчах подряд. Благодаря голевой передаче в игре против «Бриджпорта» отечественный форвард вышел на первое место среди бомбардиров-новичков Американской хоккейной лиги.