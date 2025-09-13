В Минске открылась Почётная Вахта Памяти на Посту №1

Воспитание благодарности и патриотизма в подрастающем поколении. В столице открылась Почетная Вахта Памяти на Посту №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году ее будут нести около тысячи учащихся из каждой школы и гимназии столицы. Все они прошли строгий отбор – необходимо иметь определенный средний балл, быть примерным учеником, а также пройти двухмесячные подготовку. Она включает глубокое изучение истории нашей страны, также строевую и физическую подготовку.

Мария Михайлик, учащаяся средней школы № 42 Минска: Я здесь уже второй год. Мне здесь очень нравится. Мы в первую очередь несем память о тех, кто воевал. Учебе это не мешает, потому что сюда идут только те, кто преуспевает в учебе. Сюда не берут кто плохо учится. Я развила в себе терпение и стойкость. Очень тяжело стоять под дождем, когда на тебя капает дождь и не шевелиться.

Людмила Ляхнович, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

У них есть специальный ритуал, который они соблюдают при том, когда возлагают цветы и при том, когда они стоят непосредственно на Вахте Памяти. Ребята занимаются, тренируются. У них есть определенный кодекс, который они также изучают. Это именно сохранение исторической памяти наших учащихся для того, чтобы они понимали важность и значение мирной жизни на Земле.

Почетную Вахту Памяти в сердце нашей столицы юноши и девушки несут начиная с 3 июля 1984 года.