Ольга Чемоданова на открытии памятника в Минске: «Это поистине народный проект»

Новости Беларуси. Сплав памяти о героях Великой Отечественной войны. В столичном парке Победы открыли памятный знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот мемориал объединил десятки тысяч белорусов. Дети, внуки и правнуки поколения победителей собрали более 130 тысяч монет, которые стали частью этого знакового памятника. 2 июля финал объединяющей масштабной акции.
Школьники, работники предприятий и даже семья Президента. Кто поучаствовал в создании нового памятника в Минске? Читать здесь.