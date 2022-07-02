Ольга Чемоданова на открытии памятника в Минске: «Это поистине народный проект»

Новости Беларуси. Сплав памяти о героях Великой Отечественной войны. В столичном парке Победы открыли памятный знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот мемориал объединил десятки тысяч белорусов. Дети, внуки и правнуки поколения победителей собрали более 130 тысяч монет, которые стали частью этого знакового памятника. 2 июля финал объединяющей масштабной акции.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Это поистине народный проект, потому что наши белорусы, я сейчас говорю в первую очередь о минчанах, очень активно подключились к этому проекту. Историю не забывают, ее не переписывают – она жива и будет жить. Особенно в таких проектах, которые инициировал Алексей Талай.