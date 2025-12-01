Новости по тегу #Отели

Спрос на белорусские отели в зимние праздники увеличился более чем на треть. Гостиницы готовятся к туристическому наплыву, а в ресторанах уже составляют праздничное меню.
Спортсмены и не спортсмены останавливаются по всей стране. О лучших и худших местах информацию передают из «тиктока» в «тикток».
Ранее владельцы гостиниц уже получали соответствующее предупреждение. За 50 дней недочеты так и не были устранены – теперь здания опечатаны.
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