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Новости по тегу #Отели

Определились с планами на Новый год? Россияне выбирают Беларусь! И вот почему
01 декабря 2025 17:26

Определились с планами на Новый год? Россияне выбирают Беларусь! И вот почему

От 60 рублей с завтраком и до 420 с видом на ратушу – обзор цен на отели в Беларуси
28 сентября 2025 17:52

От 60 рублей с завтраком и до 420 с видом на ратушу – обзор цен на отели в Беларуси

Более 170 отелей Антальи закрыты из-за нарушений норм пожарной безопасности
04 июня 2025 07:58

Более 170 отелей Антальи закрыты из-за нарушений норм пожарной безопасности

Абсолютный рекорд – итальянец провёл 1111 ночей в одном из отелей Минска
25 января 2024 20:08

Абсолютный рекорд – итальянец провёл 1111 ночей в одном из отелей Минска

Планировка этого номера в отеле удивила туристку. Что с ним не так?
09 октября 2023 06:45

Планировка этого номера в отеле удивила туристку. Что с ним не так?

В постели на снегу. Необычный завтрак подают на роскошном горнолыжном курорте
24 января 2023 11:05

В постели на снегу. Необычный завтрак подают на роскошном горнолыжном курорте

Цена за номер от 60 и до 450 рублей. Где можно остановиться в Заславле?
09 апреля 2022 16:30

Цена за номер от 60 и до 450 рублей. Где можно остановиться в Заславле?

Никаких украшений и минимум косметики. Рассказываем о тонкостях профессии горничной отеля
16 апреля 2021 08:35

Никаких украшений и минимум косметики. Рассказываем о тонкостях профессии горничной отеля

В Раковском предместье построят арендный дом
23 октября 2020 14:44

В Раковском предместье построят арендный дом

Гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр: в чем успех группы отелей «Виктория»?
26 августа 2016 09:13

Гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр: в чем успех группы отелей «Виктория»?

В Минске будет создана рабочая группа для решения проблемы нелегальных хостелов
20 января 2015 18:20

В Минске будет создана рабочая группа для решения проблемы нелегальных хостелов

19 июля 2012 14:37

Ледяной отель в Швеции