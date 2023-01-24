В постели на снегу. Необычный завтрак подают на роскошном горнолыжном курорте

Похоже, этот завтрак претендует на звание лучшего. Необычным покажется точно, потому что он с секретом. В каком уголке мира его можно попробовать и какие блюда подают?
Похоже, этот завтрак претендует на звание лучшего. Необычным покажется точно, потому что он с секретом. В каком уголке мира его можно попробовать и какие блюда подают?
Фото: instagram.com/luxurytax
Ранее итальянский курорт в Вермильо был известен своими лыжными трассами, так как находится в Альпах. Сейчас он завоевывает несколько иную репутацию. А все потому что в отеле Chalet al Foss предлагают интересный завтрак, пишет The Mirror. Гости могут насладиться утром в постели среди снежных заносов.
Фото: instagram.com/luxurytax
Кровать стоит на улице, прямо на снегу. От гостя требуется немного: только устроиться поудобнее и ждать, пока ему принесут изысканный завтрак. Блюда подаются в виде шведского стола. В меню можно найти панкейки, пончики, выпечку, мюсли, кофе, соки. За обычный завтрак в необычном месте нужно заплатить около 130 евро.
Фото: instagram.com/luxurytax
Недавно один из блогеров попробовал этот завтрак и поделился фотографиями в Сети. Он рассказал, что сначала ему не очень понравилась идея, так как он не любит холод, но все-таки решил попробовать. На самом деле это гораздо теплее, чем может показаться, глядя на фотографии. Все дело в том, что кровать и одеяла с подогревом. Поэтому отдыхать за завтраком будет комфортно.
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