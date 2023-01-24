В постели на снегу. Необычный завтрак подают на роскошном горнолыжном курорте

Похоже, этот завтрак претендует на звание лучшего. Необычным покажется точно, потому что он с секретом. В каком уголке мира его можно попробовать и какие блюда подают?



Фото: instagram.com/luxurytax

Ранее итальянский курорт в Вермильо был известен своими лыжными трассами, так как находится в Альпах. Сейчас он завоевывает несколько иную репутацию. А все потому что в отеле Chalet al Foss предлагают интересный завтрак, пишет The Mirror. Гости могут насладиться утром в постели среди снежных заносов.

Фото: instagram.com/luxurytax