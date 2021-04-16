Никаких украшений и минимум косметики. Рассказываем о тонкостях профессии горничной отеля

Жить на пять звезд «все включено». Роскошный стиль 24 на 7. Завтраки в постель, уборка комнаты по первому требованию – добро пожаловать в отель класса люкс. Приветливые улыбки и идеальное обслуживание – обложка глянца в стиле гламур, но что скрывается за кулисами роскошной жизни? Вся пыльная работа – удел персонала с самой чистой репутацией. Горничная – «серый кардинал» гостиничного бизнеса.

Оксана Моховикова, руководитель службы размещения столичного отеля:

По санитарным нормам мы не можем трогать вещи и устраивать свои какие-то порядки. Но в то же время мы не можем допустить, чтобы эти вещи валялись на полу. Вот он кинул здесь брюки, горничная подойдет, поднимет и положит вот сюда. Уборка есть после выезда, подготовка номера ко сну.

Если театр начинается с вешалки, то смена горничной – с идеального внешнего вида. В этой профессии не до романтики. Образ соблазнительной красотки оставим голливудским кинорежиссерам. Гардероб скромный и исключительно удобный. Оксана Моховикова:

Никаких украшений, минимальная косметика, даже духи минимально, и ароматы ненавязчивые. Маникюр тоже нейтральный. Униформа для каждой горничной шьется на заказ.

В обойме «грозы хаоса» – 10 номеров и всего 40 минут на ликвидацию следов беспорядка. Она всегда действует по четко отработанной схеме, двигаясь строго по часовой стрелке и ничего не упуская.

Профи высшего ранга владеет всеми видами бытового искусства, а значит на «ты» с любой техникой.

А вот навязывать свое общение гостю для «агента чистоты» – не по уставу. Но правила созданы для того, чтобы их нарушать. Оксана Моховикова:

Есть такие гости, при которых нужно убирать, но они хотят с тобой начать разговор. Спросит, как пройти, какие у вас достопримечательности. Как-то индус сказал: «Я научу тебя завязывать чалму». Посмеялись, 8 метров пришлось...

Атрибуты класса люкс – расширенный набор брендированной косметики, который, к слову, при выселении можно забрать с собой. Но присваивать махровый гостиничный халат – моветон. А вот брошенные на пол полотенца скажут о вашей неряшливости, нежели послужат сигналом об их замене.

Оксана Моховикова:

При выезде гостя, в каком бы состоянии ни были полотенца, вроде бы они и висят ровно, они снимаются и вешаются новые. То же самое и с постельным бельем. Как и полагается каждой хозяйке, у горничной имеется свой волшебный сундучок, и он отнюдь не с дамскими безделушками.

Оксана Моховикова:

Это рабочая тележка. Сейчас человек не на работе, он укомплектовал себе тележку. Низ идет как рабочий, там чистая ветошь, которая идет для уборки комнаты.

Это емкость для моющих и чистящих средств. Это то, что касаемо комнаты. Это конкретно для уборки санузла.