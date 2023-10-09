Планировка этого номера в отеле удивила туристку. Что с ним не так?

Заядлые путешественники знают, насколько сильно может удивить гостиничный номер. Он может быть со стеклянным душем или санузлом без дверей. Так произошло и с номером жительницы Таиланда.
Заядлые путешественники знают, насколько сильно может удивить гостиничный номер. Он может быть со стеклянным душем или санузлом без дверей. Так произошло и с номером жительницы Таиланда.
Фото: Pixabay
Своей историей женщина поделилась в социальных сетях. Она рассказала, что забронировала недорогой отель в Бангкоке для своей дочери. Она понимала, что номер будет маленьким, но никак не ожидала, что там не будет ванной комнаты, пишет The Thaiger.
Дочь поселилась всего на одну ночь, но номер оказался своеобразным. Унитаз находился в комнате, всего в одном шаге от кровати. Такое «удобство» не только удивило туристку, но и вызвало недоумение по поводу гигиены. К слову, сутки проживания стоили 900 тайских бат [около 80 белорусских рублей – прим. ред.]. При этом номер был чистым и хорошо оборудованным, единственная странность – туалет.
Фото: ThaiRath
Некоторые пользователи Сети отметили, что это могло бы быть обычным явлением в странах с ограниченным пространством из-за численности населения или размера страны, но они никак не ожидали такого от Таиланда. Другие забеспокоились о гигиене клиентов отеля и задались вопросом о том, не нарушает ли это тайское законодательство. Одна женщина даже призвала соответствующие департаменты страны проверить гостиницу и обязать администрацию предоставлять клиентам план номера и этажа.
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