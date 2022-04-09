Цена за номер от 60 и до 450 рублей. Где можно остановиться в Заславле?
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
В окрестностях города Заславль находится более 16 отелей и гостиниц. Стоимость за номер составляет от 60 и до 450 рублей.
Юлия Мельник, администратор:
Здравствуйте.
– Здравствуйте. Хотели бы у вас остановиться. Что вы можете нам предложить?
Юлия Мельник:
У нас есть стандартные номера, есть номер категории де-люкс, а есть номер с категорией люкс. Какой вас интересует?
– А чем они отличаются?
Юлия Мельник:
Ну, наверно, самое важное отличие, что в номере люкс есть большая ванна-джакузи.
– Берем люкс.
Юлия Мельник:
Тогда ваш ключ.
– Спасибо.
– До свидания.
– Прошу.
– Ух ты.
– Ого.
– Розы, смотри.
– Ты посмотри, какой шикарный номерок.
– А мне нравится.
– Вот это действительно люкс.
– Здорово, как дома, чем-то дом напоминает: диванчик, телевизор, комодик.
– Пошли посмотрим самую главную комнату – нашу спальню.
– Ой, как красиво, как вкусно пахнет.
– Ты посмотри, какая шикарная спальня.
– Сердечки.
– Специально для нас.
– Для влюбленных, да?
– Класс.
– Вот это мне нравится.
– Здорово, так оригинально.
– Тебе нравится?
– Мне очень нравится.
– Пошли посмотрим обещанный джакузи. Мне кажется, до кровати можно сегодня не дойти.
– Класс. Мне нравится, мне очень нравится.
– Класс.
– Я, чур, первая в ванну.
– Да, красотища. Кстати, у нас есть еще терраса.
– Давай посмотрим.
– Пойдем посмотрим.
– Там, наверно, вид отпадный.
– Вау, смотри, какая терраса.
– Ух, ты. Тут летом вообще было бы здорово.
– И гриль можно приготовить.
– Да, загорать летом можно, тут компанию даже какую-то.
– Класс, мне определенно нравится наш номер.
– Мне тоже. Посмотри, какой лес. Природа, воздух. Класс.
– Класс.
– Даже дышится по-другому.
– Вот это классно мы выбрались.
– Класс.
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