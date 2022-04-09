Цена за номер от 60 и до 450 рублей. Где можно остановиться в Заславле?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». В окрестностях города Заславль находится более 16 отелей и гостиниц. Стоимость за номер составляет от 60 и до 450 рублей.

Юлия Мельник, администратор:

Здравствуйте.

– Здравствуйте. Хотели бы у вас остановиться. Что вы можете нам предложить? Юлия Мельник:

У нас есть стандартные номера, есть номер категории де-люкс, а есть номер с категорией люкс. Какой вас интересует?

– А чем они отличаются? Юлия Мельник:

Ну, наверно, самое важное отличие, что в номере люкс есть большая ванна-джакузи.

– Берем люкс. Юлия Мельник:

Тогда ваш ключ.

– Спасибо.

– До свидания.

– Прошу.

– Ух ты.

– Ого.

– Розы, смотри.

– Ты посмотри, какой шикарный номерок.

– А мне нравится.

– Вот это действительно люкс.

– Здорово, как дома, чем-то дом напоминает: диванчик, телевизор, комодик.

– Пошли посмотрим самую главную комнату – нашу спальню.

– Ой, как красиво, как вкусно пахнет.

– Ты посмотри, какая шикарная спальня.

– Сердечки.

– Специально для нас.

– Для влюбленных, да?

– Класс.

– Вот это мне нравится.

– Здорово, так оригинально.

– Тебе нравится?

– Мне очень нравится.

– Пошли посмотрим обещанный джакузи. Мне кажется, до кровати можно сегодня не дойти.

– Класс. Мне нравится, мне очень нравится.

– Класс.

– Я, чур, первая в ванну.

– Да, красотища. Кстати, у нас есть еще терраса.

– Давай посмотрим.

– Пойдем посмотрим.

– Там, наверно, вид отпадный.

– Вау, смотри, какая терраса.

– Ух, ты. Тут летом вообще было бы здорово.

– И гриль можно приготовить.

– Да, загорать летом можно, тут компанию даже какую-то.