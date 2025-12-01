Определились с планами на Новый год? Россияне выбирают Беларусь! И вот почему
До Нового года остается меньше месяца, нарядные ели создают ощущение приближающегося праздника, и это напоминание о том, что продумать, как его провести, уже самое время. И кто уже точно определился со своими планами на ночь с 31 декабря на 1 января, так это туристы из России.
В этом сезоне Беларусь лидирует в планах россиян по празднованию Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на белорусские отели в зимние праздники увеличился более чем на треть. Гостиницы готовятся к туристическому наплыву, а в ресторанах уже составляют праздничное меню.
Новогодние каникулы в Беларуси – репортаж Галина Буро.
Более 300 тысяч посетителей в год! Старый замок в Гродно привлекает гостей древней историей и изысканной архитектурой. Для россиян это одна из причин посетить Беларусь – страну замков. По турпотоку лидируют Московская и Ленинградская области, но в последнее время немало гостей из зауральской части России. Наталья Рязанова приехала из Восточной Сибири.
Наталья Рязанова, туристка (Россия):
Решили посмотреть достопримечательности Беларуси, так как вы достаточно далеко от нас находитесь. И по маршруту, который построили, не могли не посетить Гродно. Очень красивый европейский городок. Это отдельная архитектура, красивая, просто великий восторг.
Оксана Канапольская, туристка (Россия):
Мы приехали из Санкт-Петербурга, из России, путешествуем между работой. В Беларуси во второй раз, очень нравится Беларусь, очень гостеприимный народ, очень красивые замки.
– Может быть уже пробовали национальные блюда какие-то? Драники?
Оксана Канапольская:
Драники, безумно большие порции в дорожном кафе, очень вкусно кормят.
Замки, природа, санатории, вкусная кухня и хорошие цены – то, чем славится Беларусь у жителей союзной страны. Плюс удобная логистика между государствами и отсутствие языкового барьера. Еще летом фиксировался большой турпоток к нам из России. К Новому году – обновленный рекорд: гостиничный ажиотаж. Спрос на белорусские отели у соседей вырос более чем на треть. Лидер по броням – Гродно.
Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Мы наблюдаем повышенный спрос и бронирование объектов проживания, апартаментов на новогодние праздники и на период новогодних каникул до 12 января, там уже мест свободных практически не осталось. В первую очередь бронируют апартаменты, на втором месте – это отели и гостиницы без звезд, а на третьем месте уже высококлассные гостиницы Гродненской области.
Найти сейчас в гродненских отелях свободные номера на новогодние праздники – задачка со снежинкой. Спрос на новогодний Гродно в этом сезоне у россиян возрос на 50 %. Областной центр готовится блистать, запланировано шествие дедов морозов и снегурочек, зажгут огни на аллее дизайнерских елок, пройдет рождественская ярмарка, можно посетить дом главного зимнего волшебника и загадать желание. Устроят сказку и в других городах страны. Помимо Гродно, в топе у российских туристов Минск, Брест, Витебск и Могилев.
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