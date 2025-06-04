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Более 170 отелей Антальи закрыты из-за нарушений норм пожарной безопасности

04 июня 2025 07:58
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Туристический сезон может не состояться в Турции. Более 170 отелей Антальи закрыты из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 170 отелей Антальи закрыты из-за нарушений норм пожарной безопасности-2

Ранее владельцы гостиниц уже получали соответствующее предупреждение. За 50 дней недочеты так и не были устранены – теперь здания опечатаны. Турция – популярная у туристов страна. За 2024 год там приняли более 62 миллионов зарубежных гостей. Показатель стал рекордным за последнее время.

# Туризм # Турция # Отели

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