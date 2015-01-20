В Минске будет создана рабочая группа для решения проблемы нелегальных хостелов

Новости Беларуси. Гостеприимство вне закона. Только за прошлый год налоговые инспекторы выявили 11 нелегальных хостелов в столичных многоэтажках. По словам специалистов, доказать, что в квартире организована мини-гостиница достаточно сложно, ведь индивидуальные предприниматели настаивают на том, что оказывают услуги по сдаче жилья на сутки.

Решить проблему поможет нормирование на законодательном уровне количества квадратных метров на одного проживающего. По поручению председателя Мингорисполкома Андрея Шорца для изучения этой проблемы и поиска её решения в Минске будет создана рабочая группа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.