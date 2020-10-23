В Раковском предместье построят арендный дом

Новости Беларуси. Апарт-отель в историческом районе Минска. На территории бывшего хлебозавода № 1 построят арендный дом для временного проживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он будет рассчитан на 40 номеров. В каждом – улучшенная отделка, мебель и бытовая техника. На первом этаже разместятся фитнес-клуб, кафетерий и помещение для коворкинга. Также запланирован подземный паркинг на 70 мест.

Планируется, что услугами дома будут пользоваться столичные компании, которые заинтересованы в аренде квартир для своих сотрудников. Начать строительство планируют в 2021 году, закончить в 2022-м.