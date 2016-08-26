Гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр: в чем успех группы отелей «Виктория»?

Виктория – бренд, который знают во многих странах мира. Каждый отель обладает своей неповторимой атмосферой. Современные «Виктория», «Виктория-2». Уникальный «Виктория Олимп Отель». Аутентичный – «Монастырский». И уютный – «На Замковой».

Началось всё 1 июля 2007 года. Именно тогда состоялось открытие первого отеля «Виктория». Соединив гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр – «Виктория» первая в этой стране, кто успешно это сделал.

В 2014 году к Чемпионату мира по хоккею были построены и введены в эксплуатацию ещё четыре отеля: «Виктория-2», «Виктория Олимп», «Монастырский» и «На Замковой».

В отеле «Виктория-2» находится самый большой в Минске ресторан, который одновременно может принять 300 гостей. Кроме того, гости отеля «Виктория» и «Виктория-2» в течении дня бесплатно могут воспользоваться услугами аква-зоны со SPA-комплексом.

Успех группы отелей «Виктория» – во многом заслуга коллектива. Здесь каждый – профессионал высочайшего уровня. Здесь знают и любят свою работу.