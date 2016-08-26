Прямой эфир

Гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр: в чем успех группы отелей «Виктория»?

26 августа 2016 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория – бренд, который знают во многих странах мира. Каждый отель обладает своей неповторимой атмосферой. Современные «Виктория», «Виктория-2».  Уникальный «Виктория Олимп Отель». Аутентичный – «Монастырский». И уютный – «На Замковой».

Началось всё 1 июля 2007 года. Именно тогда состоялось открытие первого отеля «Виктория». Соединив гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр – «Виктория» первая в этой стране, кто успешно это сделал.

В 2014 году к Чемпионату мира по хоккею были построены и введены в эксплуатацию ещё четыре отеля: «Виктория-2», «Виктория Олимп», «Монастырский» и «На Замковой».

В отеле «Виктория-2» находится самый большой в Минске ресторан, который одновременно может принять 300 гостей. Кроме того, гости отеля «Виктория» и «Виктория-2» в течении дня бесплатно могут воспользоваться услугами аква-зоны со SPA-комплексом.

Успех группы отелей «Виктория» –  во многом заслуга коллектива. Здесь каждый – профессионал высочайшего уровня. Здесь знают и любят свою работу.

# Фотофакт # Отели # Борис Крицкий # Мария Галай # Андрей Синяк

Другие новости рубрики

Все новости
Игра «Удача в придачу» от сети «Евроопт»: сэкономить и выиграть автомобиль
25 августа 2016 08:45

Игра «Удача в придачу» от сети «Евроопт»: сэкономить и выиграть автомобиль

Как выглядеть на все сто после утомительной дороги, ожиданий и недосыпов?
24 августа 2016 10:12

Как выглядеть на все сто после утомительной дороги, ожиданий и недосыпов?

Яблочный Спас: Преображение Господне празднуют православные верующие 19 августа
19 августа 2016 10:08

Яблочный Спас: Преображение Господне празднуют православные верующие 19 августа