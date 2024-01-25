Абсолютный рекорд – итальянец провёл 1111 ночей в одном из отелей Минска

1111 ночей – именно столько живет гость из Италии в одном из отелей Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это абсолютный рекорд в истории гостиничного бизнеса Беларуси, а возможно, и мировой.

Итальянский бизнесмен Жан-Поль ранее жил в Испании, Словакии, Швейцарии, Франции, Греции и Китае. В Беларусь мужчина впервые приехал в 2020 году, в разгар пандемии на родине. И решил, что Беларусь – страна, в которой он хочет остаться. Вот уже свыше трех лет он непрерывно проживает в отеле. За 1111 ночей, проведенных здесь, сменил несколько номеров – от апартаментов до более простого, двухместного. Сегодня самому необычному постояльцу вручили памятные подарки. Такое внимание для итальянца, конечно, приятно. Но гостеприимство белорусов уже привычно.

Жан-Поль Луиджи:

Я слышал, что в Беларуси добрые, честные и порядочные люди. И я в этом убедился. Кроме того, это очень чистая страна. За это время здесь у меня появилось много друзей, которые мне рады и всегда открыты со мной. Моя семья согласна с моим выбором и полностью меня поддерживает. Они часто приезжают ко мне в гости.

Уезжать Жан-Поль не собирается. В ближайшее время мужчина намерен перевезти в Беларусь свою семью.