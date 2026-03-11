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Новости по тегу #Опера

Опера «Набукко» в Большом! Поговорили о громких премьерах в Минске
11 марта 2026 08:55

Опера «Набукко» в Большом! Поговорили о громких премьерах в Минске

Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко
20 ноября 2025 09:09

Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко

В Белгосфилармонии представили концертное исполнение оперы «Сказки Гофмана»
31 мая 2025 08:41

В Белгосфилармонии представили концертное исполнение оперы «Сказки Гофмана»

В спектакле участвует робот-артист! Вот чем ещё удивит Минский международный Рождественский оперный форум
10 декабря 2024 09:23

В спектакле участвует робот-артист! Вот чем ещё удивит Минский международный Рождественский оперный форум

10 декабря в Минске стартует международный Рождественский оперный форум
07 декабря 2023 07:11

10 декабря в Минске стартует международный Рождественский оперный форум

«Для чего я служу в театре?» Оперный певец о том, почему «честным трудом много денег не заработаешь»
10 марта 2022 17:17

«Для чего я служу в театре?» Оперный певец о том, почему «честным трудом много денег не заработаешь»

«Никогда бы не захотел прожить по-другому». Громов об особенностях голоса, самой любимой и сложной оперных партиях
10 марта 2022 17:15

«Никогда бы не захотел прожить по-другому». Громов об особенностях голоса, самой любимой и сложной оперных партиях

«Приходилось туго. Засыпал в транспорте». Оперный певец о том, как совмещал учёбу и работу в Большом
09 марта 2022 16:21

«Приходилось туго. Засыпал в транспорте». Оперный певец о том, как совмещал учёбу и работу в Большом

Он поёт оперу несколько десятилетий, но до сих пор волнуется, выходя на сцену. И вот почему
09 марта 2022 08:35

Он поёт оперу несколько десятилетий, но до сих пор волнуется, выходя на сцену. И вот почему

«Вот, Громов распевается!» Зачем известный оперный певец отжимается на кулачках?
07 марта 2022 15:39

«Вот, Громов распевается!» Зачем известный оперный певец отжимается на кулачках?

Чтобы спектакли, которые у нас были, вернулись в строй. О чём мечтает оперный певец Владимир Громов?
06 марта 2022 18:26

Чтобы спектакли, которые у нас были, вернулись в строй. О чём мечтает оперный певец Владимир Громов?

«Каждый раз, выходя на сцену, все равно сдаёшь экзамен». Владимир Громов. Анонс программы «В людях»
02 марта 2022 10:03

«Каждый раз, выходя на сцену, все равно сдаёшь экзамен». Владимир Громов. Анонс программы «В людях»