Новости по тегу #Опера

«Сейчас в XXI веке театр, в том числе оперный, переживает период возвращения к корням, возвращения к классике. Но при этом с современным взглядом на взаимоотношения между персонажами».
Юноша, вдохновленный Хворостовским, прошел путь от трубы в музыкальной школе и Молодечненского музыкального колледжа имени Огинского до Гран-при конкурса вокалистов имени Станислава Монюшко, где голос вокалиста услышала народная артистка Анастасия Москвина.
В проекте были задействованы певцы из Франции, солисты Белгосфилармонии и студенты-вокалисты академии музыки, а также Государственная академическая хоровая капелла имени Ширмы.
В 14-й раз на белорусской сцене пройдет Минский международный Рождественский оперный форум.
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