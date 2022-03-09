«Приходилось туго. Засыпал в транспорте». Оперный певец о том, как совмещал учёбу и работу в Большом

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Было два захода. Один раз я пел прослушивание, еще учась в музыкальном училище на 4 курсе. Там решили повременить, потому что действительно рано и я понимал, что одно дело – учиться, другое – уже работать серьезно. Выходя на сцену, зрителю не объяснишь, что ты еще консерваторию не закончил, только в училище учишься. Поэтому у меня в голове было понятие, что еще рано, не надо. То есть человек должен в принципе состояться внутренне, быть готовым к определенным вехам, этапам в своей жизни. Но когда я уже учился в консерватории, это произошло на третьем курсе, у нас каждый год на экзаменах по оперной студии готовят спектакль силами студентов, и туда кто-то приходит председателем комиссии. Тогда приходила председателем госкомиссии Нина Ивановна Козлова, заслуженная артистка Беларуси. Она была и солисткой, и заведовала оперной труппой нашего театра. Она сидела на спектакле, это был «Чио-Чио-Сан», по-моему, я пел в одном спектакле одного персонажа, в другом – другого. Она послушала, говорит: так этого парня надо прослушивать. И это был уже второй заход в театр, и с 1999 года я попал в театр, с осени, учась на третьем курсе. С тех пор я служу в нашем театре. Было сложно совмещать и учебу, и работу, потому что нужно быть в двух местах в одно и то же время. Не скрою, приходилось туго. Засыпал в транспорте. И как раз в тот период было много всего выучено, сделано, такой задел на будущее. Я помню, что еще учась в училище и работая в музыкальной школе, ходил, брал с собой магнитофон. Смартфонов не было, это сейчас у каждого диктофон. Тогда надо было в сумку положить этот магнитофон, он тяжеленный, килограмма 3-4. Носил с собой в музыкальную школу, записывал, что-то слушал. Неправильно – опять записывал, опять слушал.