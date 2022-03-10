«Для чего я служу в театре?» Оперный певец о том, почему «честным трудом много денег не заработаешь»

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Нет. Никто так не говорил. Я считаю, что мои родители абсолютно счастливы были в своей профессии. Мама как певица, папа как гитарист. Он до сих пор работает с детьми и получает от этого удовольствие. Даже на каникулах он не может остановиться. Он даже по телефону будет рассказывать, говорить: сделай так, так, так. Часами может. То есть человек увлечен этим всю жизнь. И когда человек получает моральное удовлетворение, то, наверное, какие-то материальные блага отходят на другой план. В жизни всегда что-то не так, как кому-то хотелось бы. Тем не менее всегда этот баланс есть. Ты или счастлив, пусть даже с меньшими средствами материальными, или ты занимаешься нелюбимым делом, и у тебя много денег, масса материальных благ. Пока, насколько я знаю. Так и происходит. Есть же такая поговорка: огромных денег честным трудом заработать невозможно. Поэтому тут главное быть в ладу с самим собой, заниматься любимым делом. Тебе это приносит радость, и тогда это приносит радость окружающим. Переведем конкретно на меня. Я служу в театре. Для чего я служу в театре? Для своих каких-то амбиций? Или все-таки для того, чтобы поделиться с людьми тем, что меня переполняет? Я себя позиционирую так. Я нахожусь в таком мире, что мне хочется спеть то или иное и показать вот так. Для кого? Для зрителя. Я получаю удовольствие – значит, и зритель получит удовольствие.

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