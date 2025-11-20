Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко

Иосиф Никитенко, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Эта награда открывает для меня совсем другие горизонты. Для меня это очень большая честь – носить звание лауреата Президентского фонда. Первый мой конкурс был «Маладыя таленты Беларусі». После этого конкурса я полетел в Бишкек – Дельфийские игры, за что мне и дали лауреата Президентского фонда. Поехал попробовать счастье в Петербург на конкурс вокалистов имени Шаляпина. И там посчастливилось мне взять первую премию.

Меня там заметил такой прославленный бас Ильдар Абдразаков. Мы до сих пор с ним сотрудничаем. Это повлияло на то, что меня взяли в театр. Я очень благодарен Екатерине Николаевне за то, что поверила, взяла в театр, чтобы я здесь рос в хорошего, настоящего артиста, не подводил. Я буду это делать с гордостью.