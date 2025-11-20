Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко
От Академии музыки до оперной сцены один шаг. Иосиф Никитенко его уже сделал. На белорусской оперной сцене зажглась новая звезда. Иосиф Никитенко – молодой тенор, солист Большого театра Беларуси, молниеносно взлетает к вершинам. Увлечение вокалом началось с детства.
Юноша, вдохновленный Хворостовским, прошел путь от трубы в музыкальной школе и Молодечненского музыкального колледжа имени Огинского до Гран-при конкурса вокалистов имени Станислава Монюшко, где голос вокалиста услышала народная артистка Анастасия Москвина и открыла двери в Большой.
Дебют Иосифа – ария Ленского из оперы Чайковского – стал ярким подтверждением таланта.
Параллельно с сольной карьерой в оперном театре парень учится в Белорусской академии музыки. Он удостоен звания лауреата специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Что для вас значит данная награда?
Иосиф Никитенко, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Эта награда открывает для меня совсем другие горизонты. Для меня это очень большая честь – носить звание лауреата Президентского фонда. Первый мой конкурс был «Маладыя таленты Беларусі». После этого конкурса я полетел в Бишкек – Дельфийские игры, за что мне и дали лауреата Президентского фонда. Поехал попробовать счастье в Петербург на конкурс вокалистов имени Шаляпина. И там посчастливилось мне взять первую премию.
Меня там заметил такой прославленный бас Ильдар Абдразаков. Мы до сих пор с ним сотрудничаем. Это повлияло на то, что меня взяли в театр. Я очень благодарен Екатерине Николаевне за то, что поверила, взяла в театр, чтобы я здесь рос в хорошего, настоящего артиста, не подводил. Я буду это делать с гордостью.
Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, председатель Совета Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Существует историческая традиция, я как председатель наблюдаю ее уже на протяжении многих лет. Традиция того, что молодой человек, получая награду, например, будучи начинающим солистом Филармонии, либо он делает первые шаги на сцене Большого театра, постепенно достигает тех самых высот, о которых он мечтал.
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