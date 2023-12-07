10 декабря в Минске стартует международный Рождественский оперный форум

Насладиться знаменитыми постановками и звучанием прославленных голосов. В воскресенье, 10 декабря, в 13-й раз в столице стартует Международный рождественский оперный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять следующих дней для ценителей музыки будут работать лучшие отечественные и зарубежные солисты и дирижеры.

Откроет форум премьера оперы Чайковского «Иоланта». Новая постановка уже пятая версия этой истории на сцене театра. Гостями форума станут два коллектива из Узбекистана и Самары с постановкой Бизе «Искатели жемчуга» и оперой Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра оперы и балета Беларуси, художник-постановщик оперы «Иоланта»:

Мы очень надеемся, что зритель, который придет, не просто оценит наши пожелания создать какую-то новую «Иоланту», какой-то новый спектакль, не было даже такой идеи. Речь идет о том, что мы хотим вернуть минской публике абсолютно грандиозный проект – камерную оперу Чайковского, которая стоит всех его сочинений.