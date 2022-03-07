Прямой эфир

«Вот, Громов распевается!» Зачем известный оперный певец отжимается на кулачках?

07 марта 2022 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Громов, оперный певец, народный артист Беларуси. 

Юлия Артюх, СТВ:
Физические упражнения какие-нибудь делаете?

Какими необычными способами певец разминается перед выходом на сцену?

«Вот, Громов распевается!» Зачем известный оперный певец отжимается на кулачках?-1

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Да, часто. Многие мои коллеги уже знают: «Вот, Громов распевается!» Я на кулачках отжимаюсь.

Юлия Артюх:
Серьезно?

Владимир Громов:
Да.

Юлия Артюх:
Это интересный метод переключения.

Владимир Громов:
Как-то же надо этот адреналин куда-то деть.

«Вот, Громов распевается!» Зачем известный оперный певец отжимается на кулачках?-4

Юлия Артюх:
Потому что здесь, за кулисами, а потом раз – и зрительский зал.

Владимир Громов:
Очень много людей и на мою бытность с хорошими голосами не могли справиться с волнением.

Юлия Артюх:
То есть карьера не удавалась?

Владимир Громов:
Да-да.

Юлия Артюх:
Слова забывали когда-нибудь?

Что делал Владимир Громов, когда забывал слова на сцене?

«Вот, Громов распевается!» Зачем известный оперный певец отжимается на кулачках?-7

Владимир Громов:
Конечно.

Юлия Артюх:
И что делали?

Владимир Громов:
Ой, хочется провалиться.

Юлия Артюх:
Что-то на ходу придумывали или как?

Владимир Громов:
Я даже не знаю. Иногда, наверное, и так бывало. То есть это такой абсолютный форс-мажор, в котором ты просто... Время на сцене, как теория относительности, знаете, и вот она на сцене действительно есть. Как говорят, сцена – это действительно какой-то непонятный не оазис временной, а что-то непонятное. То есть там секунда, для тебя она вот такая. А ты, допустим, смотришь запись – вообще незаметно. А для тебя там целая жизнь промелькнула за этот период, когда что-то у тебя происходит, пока ты забыл слово или мотив. Бывают какие-то тонкости. Для тебя кажется, что прошла вечность целая, а потом смотришь – абсолютно.

«Вот, Громов распевается!» Зачем известный оперный певец отжимается на кулачках?-10

Юлия Артюх:
А если покашлять захочется? Бывает же такое.

Как оперные певцы справляются с кашлем во время выступления?

Владимир Громов:
Бывает не то что хочется покашлять. Это очень часто. Дело в том, что тут надо понимать физиологию. Ведь у нас, как говорят, когда человек занимается в тренажерном зале, работает с мышцами, он что делает? Извините за выражение, потеет. У нас эти две маленькие связочки тоже работают в таком режиме. Нам же надо перекричать всю сцену, наполнить звуком зал. У нас же подзвучки нет. Некоторые думают, что мы в микрофоны поем на сцене Большого театра. Нет, мы поем живьем. И связки работают на пределе. Даже есть исследования по количеству децибел: самолет на взлете выдает 100-120 децибел (нагрузка шумовая), и у хороших певцов, у которых сильный, крепкий голос, они выдают шумовое давление в 80-90 децибел. И в каком режиме работают эти две маленькие-маленькие мышцы. К чему я это говорю? Что эти мышцы работают, как у нас человек работает – он потеет, мышцы тоже, но там они потеют мокротой. И когда ты поешь и понимаешь, что вот она подбирается и сейчас она выскочит, – это просто караул, какое ощущение.

Юлия Артюх:
И что вы делаете?

Владимир Громов:
Надо где-то, как называется, на мастерстве, сбавить обороты.

Юлия Артюх:
То есть индивидуально каждый знает свой организм?

Владимир Громов:
Каждый знает, как с этим дотянуть фразу до конца, а потом где-то в каком-то промежутке откашляться и дальше петь, потому что это действительно такой бич, очень сложно. А без этого никак, потому что это физиология. Ее никто не отменит.

# Опера # общество # Юлия Артюх # Владимир Громов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Колдуны из картофеля. Нравится ли иностранцам белорусская кухня?
07 марта 2022 15:38

Колдуны из картофеля. Нравится ли иностранцам белорусская кухня?

«Возможность трамплина». Вот почему иностранцы поступают в белорусские колледжи и лицеи
07 марта 2022 15:25

«Возможность трамплина». Вот почему иностранцы поступают в белорусские колледжи и лицеи

«Министр здравоохранения Танзании». Кем ещё работают выпускники белорусского медуниверситета?
07 марта 2022 15:13

«Министр здравоохранения Танзании». Кем ещё работают выпускники белорусского медуниверситета?