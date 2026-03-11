Опера «Набукко» в Большом! Поговорили о громких премьерах в Минске

Большой театр Беларуси готовит несколько громких премьер. Об одной из них, самой нашумевшей, расспросили наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика оперы «Набукко», и Кирилл Панфилов, солист оперы Большого театра Беларуси, исполнитель партии Набукко. Александр Стасевич, ведущий:

10 лет назад в Большом театре уже была такая премьера. Мы увидим повтор или нет?

Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика оперы «Набукко»:

Вы увидите что-то совершенно новое, но при этом классическое. Мне кажется, что в XXI веке театр, в том числе оперный, переживает период возвращения к корням, возвращения к классике. Но при этом с современным взглядом на взаимоотношения между персонажами. Это не означает, что будет переписана история. Это, скорее, означает глубокий, подробный анализ каждой реплики, каждой фразы. Я думаю, что зритель увидит что-то новое и при этом традиционное. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите о сотрудничестве с Джанкарло дель Монако, потому что он славится яркими эмоциональными подходами. Что будет в Беларуси? Что ждет наших дорогих зрителей совсем скоро? Георгий Шилов:

Это будет напряженный музыкальный психологический триллер. Александр Стасевич:

Как вы готовились?