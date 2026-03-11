Опера «Набукко» в Большом! Поговорили о громких премьерах в Минске
Большой театр Беларуси готовит несколько громких премьер. Об одной из них, самой нашумевшей, расспросили наших гостей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика оперы «Набукко», и Кирилл Панфилов, солист оперы Большого театра Беларуси, исполнитель партии Набукко.
Александр Стасевич, ведущий:
10 лет назад в Большом театре уже была такая премьера. Мы увидим повтор или нет?
Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика оперы «Набукко»:
Вы увидите что-то совершенно новое, но при этом классическое. Мне кажется, что в XXI веке театр, в том числе оперный, переживает период возвращения к корням, возвращения к классике. Но при этом с современным взглядом на взаимоотношения между персонажами. Это не означает, что будет переписана история. Это, скорее, означает глубокий, подробный анализ каждой реплики, каждой фразы. Я думаю, что зритель увидит что-то новое и при этом традиционное.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите о сотрудничестве с Джанкарло дель Монако, потому что он славится яркими эмоциональными подходами. Что будет в Беларуси? Что ждет наших дорогих зрителей совсем скоро?
Георгий Шилов:
Это будет напряженный музыкальный психологический триллер.
Александр Стасевич:
Как вы готовились?
Кирилл Панфилов, солист оперы Большого театра Беларуси, исполнитель партии Набукко:
Для меня огромная честь участвовать в этой премьере наряду с двумя народными артистами Беларуси – Станиславом Трифоновым и Владимиром Громовым. Я младший из всех. Самый неопытный и самый молодой. Но я очень рад, мне очень нравится работа над этой ролью, работа над спектаклем. Я очень благодарен Георгию за очень интересный постановочный процесс.
В меру дана свобода действий для воплощения собственных актерских исканий. Пи этом всегда чувствуется глаз со стороны, потому что со стороны виднее. Всегда укажет, куда нужно правильно идти. Это очень интересная творческая работа. Мы все сейчас, кто работает, – солисты над спектаклем воодушевлены очень. Это всегда огромный праздник. Премьера – это чудо. Мне трудно говорить изнутри, но мне кажется, это будет очень интересно и красиво.
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