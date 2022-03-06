Чтобы спектакли, которые у нас были, вернулись в строй. О чём мечтает оперный певец Владимир Громов?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Громов, оперный певец, народный артист Беларуси. Юлия Артюх, СТВ:

Очень интересно, как вы делали предложение своей супруге. Наверное, это была какая-то романтическая история?

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Нет, романтики там сильно не было. Юлия Артюх:

А как было? Владимир Громов:

В машине и в подъезде. В день свадьбы было вообще весело. У меня была пижама, выглядела она как роба у заключенных в концлагере, полосатая. Я пришел к невесте с букетом в этой робе. Не в концертном костюме (я уже тогда выступал), он с собой был, смокинг с бабочкой, но пришел в этой робе. Юлия Артюх:

А почему вы вдруг так решили?

Владимир Громов:

В «Риголетто» есть фраза «Povero studente, studente povero». Бедный студент. Пришел вот так, но с букетом. Юлия Артюх:

Но невеста не сбежала? Владимир Громов:

Да, не сбежала. Юлия Артюх:

А в свободное время какое-то увлечение, хобби? Может быть, спорт?

Владимир Громов:

Спорт – не сильно, хотя нравится. Нравятся горные лыжи, не всегда, правда, это удается совмещать. Это зимний вид спорта, и летом не позанимаешься, в отпуск. А зимой петь надо. Мы недавно ездили. Сын старший катался с друзьями, младший катался, я за ним бегал, бегал, что потом кашлять начал. Мороз, холодно, а все-таки пение – надо беречь. То есть это все возможно, но когда есть какой-то временной запас на заболевание, пока оно пройдет, если нахватался холодного воздуха. Очень нравится, но не всегда это возможно. Юлия Артюх, СТВ:

А в карьере какие планы?

Владимир Громов:

Как в песне звучало: «Каждому в лучшее верится». Хочется, чтобы были новые именования, какие-то интересные спектакли, и, конечно же, некоторые спектакли, которые раньше у нас шли, чтобы они опять вернулись к нам в строй. Необязательно в тех постановках, которые они были. Новые постановки – это все-таки новый взгляд режиссера. Проходит время, театр же не стоит на месте, и, собственно, мировоззрение у каждого человека не стоит на месте. И то, что нам нравилось и устраивало раньше (в той же одежде, обуви, в архитектуре), мы смотрим – уже как-то немодно, неактуально. Каждый раз какая-то новая постановка обогащает и самих исполнителей, и зрителям интересно заглянуть на тот или иной спектакль под другим углом, в другой постановке, и актеров это чуть-чуть обогащает. Они по-другому в других спектаклях работают.