В спектакле участвует робот-артист! Вот чем ещё удивит Минский международный Рождественский оперный форум

Сегодня в Большом театре Беларуси начинает править бал Ее Величество Опера! Продлится бал до 15 декабря. В 14-й раз на белорусской сцене пройдет Минский международный Рождественский оперный форум. Чем он будет радовать и удивлять зрителей? Об этом и не только поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Попов, художественный руководитель и и. о. директора Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера» и Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Цифровой, космический – эти эпитеты используются в описании шедевра, который вы привезли к нам, на 9 языках. Расскажите об этом.
Андрей Попов, художественный руководитель и и. о. директора Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера»:
Да, это уникальный спектакль, смотрящий в будущее, самый актуальный на сегодня, потому что мы в нем фантазируем на тему далекого будущего. 9 новелл на 9 языках – это нужно увидеть. Спектакль опередил свое время.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как искусственный интеллект принимал участие в создании постановок?
Андрей Попов:
Костюмы и декорации, частично музыка, либретто сгенерированы в нашем спектакле при помощи искусственного интеллекта. Мы отправляли порядка 2 000 текстовых запросов и получили 8 000 картинок, потом наши цеха уже все это смогли реализовать. Поэтому спектакль уникальный, в нем участвует робот-артист. Это первый артист, который не требует зарплаты, а только лишь подзарядку.
Подробности в видео.