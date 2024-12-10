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В спектакле участвует робот-артист! Вот чем ещё удивит Минский международный Рождественский оперный форум

10 декабря 2024 09:23
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Сегодня в Большом театре Беларуси начинает править бал Ее Величество Опера! Продлится бал до 15 декабря. В 14-й раз на белорусской сцене пройдет Минский международный Рождественский оперный форум. Чем он будет радовать и удивлять зрителей? Об этом и не только поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Попов, художественный руководитель и и. о. директора Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера» и Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Республики Беларусь.

Александр Меженный, ведущий:
Цифровой, космический – эти эпитеты используются в описании шедевра, который вы привезли к нам, на 9 языках. Расскажите об этом.

В спектакле участвует робот-артист! Вот чем ещё удивит Минский международный Рождественский оперный форум-2

Андрей Попов, художественный руководитель и и. о. директора Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера»:
Да, это уникальный спектакль, смотрящий в будущее, самый актуальный на сегодня, потому что мы в нем фантазируем на тему далекого будущего. 9 новелл на 9 языках – это нужно увидеть. Спектакль опередил свое время.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как искусственный интеллект принимал участие в создании постановок?

Андрей Попов:
Костюмы и декорации, частично музыка, либретто сгенерированы в нашем спектакле при помощи искусственного интеллекта. Мы отправляли порядка 2 000 текстовых запросов и получили 8 000 картинок, потом наши цеха уже все это смогли реализовать. Поэтому спектакль уникальный, в нем участвует робот-артист. Это первый артист, который не требует зарплаты, а только лишь подзарядку.

Подробности в видео.

# Опера # Театр # Оперный театр # Большой театр оперы и балета в Минске # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

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