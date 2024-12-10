В спектакле участвует робот-артист! Вот чем ещё удивит Минский международный Рождественский оперный форум

Сегодня в Большом театре Беларуси начинает править бал Ее Величество Опера! Продлится бал до 15 декабря. В 14-й раз на белорусской сцене пройдет Минский международный Рождественский оперный форум. Чем он будет радовать и удивлять зрителей? Об этом и не только поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Попов, художественный руководитель и и. о. директора Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера» и Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Республики Беларусь.

Александр Меженный, ведущий:

Цифровой, космический – эти эпитеты используются в описании шедевра, который вы привезли к нам, на 9 языках. Расскажите об этом.