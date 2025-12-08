Запуск прямых рейсов между Минском и Найроби обсудили на встрече со спикером парламента Кении

Кения – привлекательный торговый партнер: ее выгодное местоположение обеспечивает доступ ко всему рынку Африки. Здесь развито транспортное сообщение: от морских путей до железных дорог. Партнеры также предложили Беларуси развивать деловое взаимодействие: сейчас идет подготовка бизнес-поездки в эту страну для оценки инвестпотенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока товарооборот между Беларусью и Кенией держится на уровне 12 миллионов долларов: мы больше покупаем, чем продаем. Торговые отношения нужно приводить в баланс. Партнеры высказали интерес в увеличении поставок техники и удобрений.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Кенийских партнеров интересует сельское хозяйство. Это страна с огромным потенциалом. Не все плодородные земли сегодня задействованы и используются в сельском хозяйстве. И, конечно, они заинтересованы в получении не только нашей техники и, естественно, обучения специалистов, но и в продвижении передовых агротехнических технологий на своих сельскохозяйственных угодьях.

Амазон Джеффа Кинги, спикер сената Кении:

Перед нами простирается огромное поле возможностей для взаимодействия. Мы, как парламентарии, фокусируемся на межпарламентском сотрудничестве. Наша цель – сблизить людей Кении и Беларуси.

Наши сельхозмашины – успешно работают на плантациях более чем в 20 странах Африки. В Кению поставки техники пока скромные, но там заинтересованы в наращивании экспорта наших тракторов. Обсуждается возможность создания в регионе сборочного производства.

Александр Аксенчик, заместитель маркетинг-директора Минского тракторного завода:

Сборочное производство с одной стороны, для нас интерес как платформа для увеличения поставок в регионы. С другой стороны, уже непосредственно африканские страны создают рабочие места, а также приобретают необходимые технические компетенции, чтобы иметь возможность уже организовывать самостоятельно сервисные центры с применением наших официальных запчастей. Намерены мы обмениваться опытом и в медицине. Делегация из Кении сегодня побывала в передовом РНПЦ столицы. Здесь врачи обладают уникальными технологиями в области трансплантологии, гематологии.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Мы готовы ознакомиться со всем лучшим, что есть в Кении на сегодняшний день. Со своей стороны, предложив этот визит, мы хотели показать наши компетенции, наши возможности. То, где мы занимаем лидирующие позиции в мире, и то, в чем мы можем предложить помощь в организации процесса.