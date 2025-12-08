Запуск прямых рейсов между Минском и Найроби обсудили на встрече со спикером парламента Кении
Кения – привлекательный торговый партнер: ее выгодное местоположение обеспечивает доступ ко всему рынку Африки. Здесь развито транспортное сообщение: от морских путей до железных дорог. Партнеры также предложили Беларуси развивать деловое взаимодействие: сейчас идет подготовка бизнес-поездки в эту страну для оценки инвестпотенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока товарооборот между Беларусью и Кенией держится на уровне 12 миллионов долларов: мы больше покупаем, чем продаем. Торговые отношения нужно приводить в баланс. Партнеры высказали интерес в увеличении поставок техники и удобрений.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Кенийских партнеров интересует сельское хозяйство. Это страна с огромным потенциалом. Не все плодородные земли сегодня задействованы и используются в сельском хозяйстве. И, конечно, они заинтересованы в получении не только нашей техники и, естественно, обучения специалистов, но и в продвижении передовых агротехнических технологий на своих сельскохозяйственных угодьях.
Амазон Джеффа Кинги, спикер сената Кении:
Перед нами простирается огромное поле возможностей для взаимодействия. Мы, как парламентарии, фокусируемся на межпарламентском сотрудничестве. Наша цель – сблизить людей Кении и Беларуси.
Наши сельхозмашины – успешно работают на плантациях более чем в 20 странах Африки. В Кению поставки техники пока скромные, но там заинтересованы в наращивании экспорта наших тракторов. Обсуждается возможность создания в регионе сборочного производства.
Александр Аксенчик, заместитель маркетинг-директора Минского тракторного завода:
Сборочное производство с одной стороны, для нас интерес как платформа для увеличения поставок в регионы. С другой стороны, уже непосредственно африканские страны создают рабочие места, а также приобретают необходимые технические компетенции, чтобы иметь возможность уже организовывать самостоятельно сервисные центры с применением наших официальных запчастей.
Намерены мы обмениваться опытом и в медицине. Делегация из Кении сегодня побывала в передовом РНПЦ столицы. Здесь врачи обладают уникальными технологиями в области трансплантологии, гематологии.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Мы готовы ознакомиться со всем лучшим, что есть в Кении на сегодняшний день. Со своей стороны, предложив этот визит, мы хотели показать наши компетенции, наши возможности. То, где мы занимаем лидирующие позиции в мире, и то, в чем мы можем предложить помощь в организации процесса.
Кроме того Кения – популярна у туристов: лучшие в мире пляжи, дикое сафари и леса. Эта страна готова принимать гостей из Беларуси. Сегодня прозвучала идея о запуске прямых рейсов между Минском и Найроби.
Ольга Наумова, корреспондент:
Визит парламентской делегации Кении в Беларуси рассчитан на несколько дней. Завтра партнеры продолжат знакомство с потенциалом нашей страны. Они побывают в парке высоких технологи, где смогут оценить возможности IT-сектора. В программе также посещение торгового дома агрокомбината. Продовольственная безопасность – одна из точек взаимного интереса.