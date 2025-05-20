Жемчужина белорусского православия! Верующие отметили 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря

Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие с момента основания и 555-летие обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в жемчужине белорусского православия по случаю юбилейных событий празднично и многолюдно. В обители прошли молебны и традиционный Крестный ход. К знаковым датам преобразился монастырский комплекс. По поручению Президента идет масштабная реконструкция. Как сейчас выглядит один из главных духовных центров страны – в материале Галины Буро. Под перезвон колоколов. Крестный ход по случаю 555-летия обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери – тот редкий случай, когда образ покидает стены храма – слишком хрупкий. Самая маленькая на планете нерукотворная икона, высеченная на камне, обладает большой силой, считается покровительницей Беларуси и входит в топ-100 наиболее значимых и почитаемых православных образов мира. 20 мая здесь всегда солнечно – монахи говорят, это еще одно чудо. Наводнили обитель лишь реки паломников со всего света.

Александра Белых, жительница агрогородка Жировичи:

Люди, кто приезжает с верой к Божией Матери, молятся, всегда получают помощь. Рада, что наша обитель так украшается. Спасибо огромное государству, которое помогает, вкладывает средства. И счастлива, что сегодня столько людей к нам приехало.

Происхождение иконы неизвестно – она явилась миру дважды. Сначала на ветвях груши, на том месте и был построен первый храм монастырского комплекса, второе явление – на камне. Впоследствии он был освящен в качестве святого престола Явленской церкви. А сама Жировичская обитель на века стала оплотом белорусского православия – сегодня ей 505 лет. Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Сегодня здесь так много паломников, так много людей, которые пришли на торжественное богослужение, это демонстрирует единство христианского мира. Для жемчужины белорусского православия – достойная огранка. По поручению Президента в обители масштабная реконструкция. К юбилею преобразился Свято-Успенский собор XVII века. Ученые и реставраторы изучали состав старинной штукатурки и побелки, чтобы максимально точно воспроизвести их. Центральное место – новому иконостасу.

Галина Буро, корреспондент:

Прежний иконостас был сделан в 1670 году и, конечно, с веками уже требовал замены. Новая алтарная часть абсолютно преобразила храм. Иконостас, покрытый сусальным золотом, изготовили мастера Щигровского Свято-Троицкого братства, которое является крупнейшим производителем в России резной церковной утвари. За годы поэтапного обновления монастырского комплекса привели в порядок постройки и территорию, да и сами Жировичи.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Мы живем все в одной стране, и мир и согласие, которые в нашем обществе, достигаются именно совместными усилиями и государства, и церкви, потому что государство – это семья семей. Также и церковь – семья семей. И когда хорошо каждой белорусской семье, тогда хорошо в нашем государстве. Поддержка со стороны государства позволила приблизить мечту многих верующих, чтобы Жировичский Свято-Успенский монастырь со временем обрел статус лавры.