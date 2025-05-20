Жемчужина белорусского православия! Верующие отметили 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря
Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие с момента основания и 555-летие обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в жемчужине белорусского православия по случаю юбилейных событий празднично и многолюдно. В обители прошли молебны и традиционный Крестный ход. К знаковым датам преобразился монастырский комплекс. По поручению Президента идет масштабная реконструкция.
Как сейчас выглядит один из главных духовных центров страны – в материале Галины Буро.
Под перезвон колоколов. Крестный ход по случаю 555-летия обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери – тот редкий случай, когда образ покидает стены храма – слишком хрупкий. Самая маленькая на планете нерукотворная икона, высеченная на камне, обладает большой силой, считается покровительницей Беларуси и входит в топ-100 наиболее значимых и почитаемых православных образов мира. 20 мая здесь всегда солнечно – монахи говорят, это еще одно чудо. Наводнили обитель лишь реки паломников со всего света.
Александра Белых, жительница агрогородка Жировичи:
Люди, кто приезжает с верой к Божией Матери, молятся, всегда получают помощь. Рада, что наша обитель так украшается. Спасибо огромное государству, которое помогает, вкладывает средства. И счастлива, что сегодня столько людей к нам приехало.
Происхождение иконы неизвестно – она явилась миру дважды. Сначала на ветвях груши, на том месте и был построен первый храм монастырского комплекса, второе явление – на камне. Впоследствии он был освящен в качестве святого престола Явленской церкви. А сама Жировичская обитель на века стала оплотом белорусского православия – сегодня ей 505 лет.
Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Сегодня здесь так много паломников, так много людей, которые пришли на торжественное богослужение, это демонстрирует единство христианского мира.
Для жемчужины белорусского православия – достойная огранка. По поручению Президента в обители масштабная реконструкция. К юбилею преобразился Свято-Успенский собор XVII века. Ученые и реставраторы изучали состав старинной штукатурки и побелки, чтобы максимально точно воспроизвести их. Центральное место – новому иконостасу.
Галина Буро, корреспондент:
Прежний иконостас был сделан в 1670 году и, конечно, с веками уже требовал замены. Новая алтарная часть абсолютно преобразила храм. Иконостас, покрытый сусальным золотом, изготовили мастера Щигровского Свято-Троицкого братства, которое является крупнейшим производителем в России резной церковной утвари.
За годы поэтапного обновления монастырского комплекса привели в порядок постройки и территорию, да и сами Жировичи.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Мы живем все в одной стране, и мир и согласие, которые в нашем обществе, достигаются именно совместными усилиями и государства, и церкви, потому что государство – это семья семей. Также и церковь – семья семей. И когда хорошо каждой белорусской семье, тогда хорошо в нашем государстве.
Поддержка со стороны государства позволила приблизить мечту многих верующих, чтобы Жировичский Свято-Успенский монастырь со временем обрел статус лавры.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В благолепие приводится святая обитель благодаря заботам и Президента нашей страны. Что дальше ожидать от обители – это Богу ведомо. Вот будет ли она лаврой – это тоже нечеловеческое определение, это божественное определение должно быть. Человеческие усилия лишь тогда приносят результат, когда они согласовываются с волей божественной.
Еще предстоит провести работы по реставрации Георгиевской и Крестовоздвиженской церквей. Чтобы крупнейший религиозный центр Беларуси, хранитель уникальной иконы Жировичской Божией Матери, где в дыхании вечности отражается история, культура и духовность страны, всегда служил верующим.