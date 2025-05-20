Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске
Свидетельства спецфонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов вручили в Минской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В зале 40 талантливых физиков, химиков, инженеров, программистов... У каждого за плечами победы в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, научно-технического творчества и робототехники.
Алексей Климко, учащийся средней школы № 118:
Планирую поступать на факультет географии и геоинформатики Белгосуниверситета. Занимаюсь географией, приношу дипломы. В прошлом году у меня был диплом первой степени, в этом году снова диплом первой степени на заключительном этапе. Я горд, горд за себя, за свою школу, за своего учителя, за своего директора, за всех тех людей, которые были со мной на протяжении всего долгого пути изучения этого учебного предмета – географии.
Олег Руммо, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:
Это не только республиканские олимпиады, это международные олимпиады. Кто был в Бразилии, кто был в Индонезии, кто был в Объединенных Арабских Эмиратах. И везде они соревновались с себе подобными. Это были лучшие дети из всех стран мира. Из Российской Федерации, из стран Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки, из развивающихся азиатских регионов. И вот эти наши ребята вошли в число победителей на тех международных конкурсах и соревнованиях. Эти наши ребята представили проекты, проекты будущего, которые заинтересовали очень компетентное жюри.
Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
У нас есть такая преемственность. Школа и гимназия внимательно и бережно относятся к таланту ребенка, развивают его. И когда молодой человек поступает в высшее учебное заведение, мы передаем все документы. И в высшем учебном заведении стараются создать условия, чтобы он мог развиваться по тому направлению, которое выбрал.
Спецфонд был учрежден по инициативе главы государства в 1996 году. С тех пор только среди школьников и студентов Минска было отмечено более 40 тысяч одаренных молодых людей. Это хороший старт на пути к признанию и профессиональному росту. Результат упорного труда не только самих учащихся, но и наставников.