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Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске

20 мая 2025 18:18
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Свидетельства спецфонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов вручили в Минской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале 40 талантливых физиков, химиков, инженеров, программистов... У каждого за плечами победы в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, научно-технического творчества и робототехники.

Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске-2

Алексей Климко, учащийся средней школы № 118:
Планирую поступать на факультет географии и геоинформатики Белгосуниверситета. Занимаюсь географией, приношу дипломы. В прошлом году у меня был диплом первой степени, в этом году снова диплом первой степени на заключительном этапе. Я горд, горд за себя, за свою школу, за своего учителя, за своего директора, за всех тех людей, которые были со мной на протяжении всего долгого пути изучения этого учебного предмета географии.

Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске-4

Олег Руммо, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:
Это не только республиканские олимпиады, это международные олимпиады. Кто был в Бразилии, кто был в Индонезии, кто был в Объединенных Арабских Эмиратах. И везде они соревновались с себе подобными. Это были лучшие дети из всех стран мира. Из Российской Федерации, из стран Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки, из развивающихся азиатских регионов. И вот эти наши ребята вошли в число победителей на тех международных конкурсах и соревнованиях. Эти наши ребята представили проекты, проекты будущего, которые заинтересовали очень компетентное жюри.

Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске-6

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
У нас есть такая преемственность. Школа и гимназия внимательно и бережно относятся к таланту ребенка, развивают его. И когда молодой человек поступает в высшее учебное заведение, мы передаем все документы. И в высшем учебном заведении стараются создать условия, чтобы он мог развиваться по тому направлению, которое выбрал.

Спецфонд был учрежден по инициативе главы государства в 1996 году. С тех пор только среди школьников и студентов Минска было отмечено более 40 тысяч одаренных молодых людей. Это хороший старт на пути к признанию и профессиональному росту. Результат упорного труда не только самих учащихся, но и наставников.

# Образование в Беларуси # Марина Ильина # Олег Руммо

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