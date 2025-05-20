Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске

Алексей Климко, учащийся средней школы № 118: Планирую поступать на факультет географии и геоинформатики Белгосуниверситета. Занимаюсь географией, приношу дипломы. В прошлом году у меня был диплом первой степени, в этом году снова диплом первой степени на заключительном этапе. Я горд, горд за себя, за свою школу, за своего учителя, за своего директора, за всех тех людей, которые были со мной на протяжении всего долгого пути изучения этого учебного предмета – географии.

Олег Руммо, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов: Это не только республиканские олимпиады, это международные олимпиады. Кто был в Бразилии, кто был в Индонезии, кто был в Объединенных Арабских Эмиратах. И везде они соревновались с себе подобными. Это были лучшие дети из всех стран мира. Из Российской Федерации, из стран Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки, из развивающихся азиатских регионов. И вот эти наши ребята вошли в число победителей на тех международных конкурсах и соревнованиях. Эти наши ребята представили проекты, проекты будущего, которые заинтересовали очень компетентное жюри.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

У нас есть такая преемственность. Школа и гимназия внимательно и бережно относятся к таланту ребенка, развивают его. И когда молодой человек поступает в высшее учебное заведение, мы передаем все документы. И в высшем учебном заведении стараются создать условия, чтобы он мог развиваться по тому направлению, которое выбрал.

Спецфонд был учрежден по инициативе главы государства в 1996 году. С тех пор только среди школьников и студентов Минска было отмечено более 40 тысяч одаренных молодых людей. Это хороший старт на пути к признанию и профессиональному росту. Результат упорного труда не только самих учащихся, но и наставников.