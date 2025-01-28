Делегация Панафриканского парламента посетила НПЦ хирургии трансплантологии и гематологии

Председатель Национального совета провинций ЮАР выразила уверенность, что сотрудничество между Беларусью и ЮАР будет только углубляться и укрепляться. А также предложила обмениваться знаниями и опытом в сфере здравоохранения.

Это один из самых больших госпиталей в Беларуси. Здесь развиваются почти все направления современной медицины: от трансплантации органов до пластической хирургии. Гости посмотрели, как работают отделения центра и пообщались с пациентами.

Эстер Мутони Пассарис, депутат Национальной ассамблеи Кении:

Дорогостоящие лекарства предоставляются людям бесплатно, онкологию лечат бесплатно, а в реанимационных и операционных – самое высококлассное оборудование. Я очень впечатлена. Ваш центр оборудован лучше, чем самые хорошие частные клиники в нашей стране.

И вы должны гордиться, что такой центр существует у вас в стране, в городе. Меня поразил и тот факт, что это учреждение работает при поддержке Президента. Это говорит о том, что люди сделали правильный выбор. И я вас поздравляю, потому что ваш Президент делает именно то, что должны делать хорошие президенты для своей страны.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Нет ничего важнее, чем человеческая жизнь и здоровье. Если у тебя это неплохо получается, если у тебя есть возможность наряду со своими пациентами помочь еще пациентам из других стран, то это прекрасно. И абсолютно неважно, какую страну эти люди представляют, она расположена рядышком либо через 5-7, а то и 10 тысяч километров от нашей родной Беларуси.