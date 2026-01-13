Приоритеты развития системы здравоохранения Беларуси до 2030 года обсудили в БГМУ

Демографическая безопасность белорусов в числе ключевых трендов предстоящей пятилетки. А отсюда, безусловно, вытекают и главные задачи для отечественного здравоохранения. А это доступная и качественная медицина, развитие высокотехнологичных направлений здравоохранения, где, безусловно, нужны кадры «высшей пробы» – все это в контексте реализации программы соцэкономразвития страны обсуждали на площадке Белорусского медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное направление, которое в прямом смысле обеспечивает демографическую безопасность, – это поддержка материнства и детства. И в этом вопросе медицинская сфера играет одну из ключевых ролей. Ряд отраслевых программ нацелено на сохранение репродуктивного здоровья и профилактику заболеваний будущих мам. Отметим, проблема демографии комплексная, потому и решение должно быть всесторонним. Социальная поддержка семей продолжится. В прошлом году из бюджета на это было направлено около 4 миллиардов рублей. В нынешнем – сумма еще больше.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во многом даже узкоспециальная медицинская проблема, и образовательная в том числе, – вопросы развития продуктивных технологий. В первую очередь продуктивное здоровье – фраза впервые вошла в программу социально-экономического развития нашей страны. Девочка должна быть здоровая, девушка должна понимать, как сохранять свое здоровье. Да и Год женщины не случайно возник, который нас всех мотивирует на то, чтобы это здоровье способствовало и семейному благополучию, и тому, чтобы нас, белорусов, становилось больше. Сегодня Беларусь сохраняет низкие показатели детской и материнской смертности, выполняются высокотехнологичные операции в кардиологии и нейрохирургии, травматологии и трансплантологии. Сделана серьезная работа, чтобы медицина была доступной и качественной. Тем не менее это направление требует постоянного развития.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Качество и доступность медпомощи во всех населенных пунктах нашей страны: город, районный центр, сельский населенный пункт. Все должны поучить качественную своевременную медпомощь. Задание номер один.