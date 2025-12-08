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Красовский: Кения – это ворота в Восточную Африку для Беларуси

08 декабря 2025 19:19
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Кения – привлекательный торговый партнер: ее выгодное местоположение обеспечивает доступ ко всему рынку Африки. Здесь развито транспортное сообщение: от морских путей до железных дорог. Партнеры также предложили Беларуси развивать деловое взаимодействие: сейчас идет подготовка бизнес-поездки в эту страну для оценки инвестпотенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красовский: Кения – это ворота в Восточную Африку для Беларуси-2

Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении:
Кения – это своего рода ворота в Восточную Африку для Беларуси, для нашего бизнеса, для наших товаров. Не только товаров, услуг тоже. Может быть, не все знают, но Кения также позиционирует себя как IT-столица Африки. Найроби – город, где есть большое количество компаний, IT-компаний. Много вещей еще предстоит сделать для того, чтобы получить конкретные результаты.

Но то, что между президентами уже установлены личные отношения – очень большое дело, и как раз это и стало основой и нынешнего визита, и будущих визитов. Мы очень ждем с визитом сюда президента страны Уильяма Руто, для чего уже, по сути, все готово. 

# Международное сотрудничество # Дмитрий Красовский # Сергей Алейник # Олег Руммо

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