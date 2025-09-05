Врачи рассказали о новом аппарате для лечения онкологии в Беларуси

Валерия Яскевич, корреспондент: В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии установлен новый радиотерапевтический комплекс томотерапии. Система предназначена для высокоточной лучевой терапии. Услуга доступная для детей и взрослых столицы и регионов Беларуси, а также иностранных пациентов. Для соотечественников процедура бесплатная.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии: Для лечения онкогематологических заболеваний очень часто необходимо проводить за короткий период времени облучение всего тела. В этой ситуации вот именно этот прибор позволяет эффективно и с наименьшими побочными эффектами выполнять данную процедуру.

Анатолий Усс, руководитель центра гематологии и пересадке костного мозга: Перед трансплантацией костного мозга проводится режим кондиционирования, то есть подготовка пациента, которая позволяет уничтожить остатки болезни. После чего донорский костный мозг начинает функционировать. Вот эта уникальная машина позволяет еще проводить и другие уникальные методы радиохирургии при очень конкретных нозологических единицах, то есть болезнях.

Валерия Яскевич:

Вот так выглядит аппарат, на котором проводят уникальные процедуры лучевой терапии. Сейчас спросим у специалиста, в чем его особенность.

Елена Зверева, заведующая отделом лучевой терапии и радиационной безопасности Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Стол продвигается в окно гентри, а внутри линейный ускоритель по спирали проводит облучение тела пациента. Благодаря тому, что лечение идет по спирали, мы получаем очень точное распределение дозы, в той части, которая подлежит облучению. То есть в мишени – мы называем это мишень. При этом защищая окружающие здоровые органы и ткани.