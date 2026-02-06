Скорость, недоступная человеку! Рассказываем подробности о новом китайском роботе-хирурге
Беларусь делает очередной шаг в сторону медицины нового поколения: в стране провели хирургическое вмешательство с участием роботизированного комплекса. 6 февраля в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии состоялась операция с использованием китайского робота-хирурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внедрение технологии стало возможным благодаря сотрудничеству с Китаем. Партнеры подчеркивают: это не разовая помощь, они готовы способствовать тому, чтобы подобный опыт транслировался и на другие учреждения белорусской системы здравоохранения.
Полина Королева знает подробности.
Не только сохранить жизнь, но повысить ее качество после хирургического вмешательства – на современном этапе это одна из основных задач медицины. В Беларуси сделали существенный шаг в данном направлении: в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии провели первую операцию с участием роботического комплекса.
Точность и скорость работы, недоступная человеку – одна из отличительных черт системы. Операции с ее участием проводятся дистанционно, для обеспечения работы нужно минимум два специалиста. Конечно, хирурга робот заменить не сможет, но как вспомогательный инструмент, способен добраться к очагу проблемы пациента – помощник незаменимый.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Это результат достаточно большого, серьезного пути, который прошел наш центр, которое прошло отечественное здравоохранение и отечественная хирургия на пути внедрения современных роботических комплексов в широкую клиническую практику. Эти хирургические комплексы позволяют проводить дистанционное оперативное вмешательство, дистанционное консультирование, что очень важно сделать в век цифровизации и очень важно развивать в рамках концепции развития медицинской помощи населению Республики Беларусь, согласно которой каждый житель нашей страны, не важно, где он проживает, получает современное хирургическое лечение вне зависимости от лечебного учреждения.
Внедрение подобного комплекса проходит в рамках взаимодействия с Китайской Народной Республикой. Сегодня в МНПЦ было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере роботизированной хирургии. Одна из главных задач – переоснастить парк медицинского оборудования высокотехнологичным. На базе научно-практического центра также будет открыт центр подготовки специалистов для работы с роботическими системами.
Хэ Чао, генеральный директор ведущей китайской компании в области хирургической робототехники:
Для продвижения этой технологии ее необходимо развивать на международном уровне. Во всем мире мы уже установили свыше 200 подобных комплексов в 60 странах. Это Россия, Турция, Саудовская Аравия, государства Европы. Скорость распространения и внедрения уже превысила аналоги производства США.
Первая операция была проведена на печени, со следующей недели уже запланированы хирургические вмешательства в области онкоурологии. Далее на очереди – областная минская клиническая больница, также готовится закупка для витебского региона.
Подробнее смотрите в видео.