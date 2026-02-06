Скорость, недоступная человеку! Рассказываем подробности о новом китайском роботе-хирурге

Беларусь делает очередной шаг в сторону медицины нового поколения: в стране провели хирургическое вмешательство с участием роботизированного комплекса. 6 февраля в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии состоялась операция с использованием китайского робота-хирурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедрение технологии стало возможным благодаря сотрудничеству с Китаем. Партнеры подчеркивают: это не разовая помощь, они готовы способствовать тому, чтобы подобный опыт транслировался и на другие учреждения белорусской системы здравоохранения.

Не только сохранить жизнь, но повысить ее качество после хирургического вмешательства – на современном этапе это одна из основных задач медицины. В Беларуси сделали существенный шаг в данном направлении: в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии провели первую операцию с участием роботического комплекса.

Точность и скорость работы, недоступная человеку – одна из отличительных черт системы. Операции с ее участием проводятся дистанционно, для обеспечения работы нужно минимум два специалиста. Конечно, хирурга робот заменить не сможет, но как вспомогательный инструмент, способен добраться к очагу проблемы пациента – помощник незаменимый.