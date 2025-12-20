Демографическая безопасность и технологии! Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку
Делегаты второго заседания VII Всебелорусского народного собрания анализируют задачи на предстоящую пятилетку. Во главе угла остается экономика. Чтобы достичь глобальных целей – работать придется напряженно. В конечном итоге общими усилиями белорусы должны ускорить технологическое развитие страны, выйти на качественно новый уровень во всех сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важнейшим остается вопрос демографической безопасности. Это один из приоритетов развития государства. Демография и экономика – взаимосвязаны. Перед системой здравоохранения стоят непростые задачи. В первую очередь, увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. Стабилизация этих показателей – серьезная работа, которая требует отдачи и огромной ответственности от медицинского сообщества.
Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Сегодня мы в авангарде не только европейской, но и мировой медицины по целому ряду направлений. Но вот эти точечные вещи, они спасают десятки, сотни людей. Нам надо спасать тысячи, потому что у нас, белорусов, всего лишь там 9 с небольшим миллиона. Поэтому надо сделать так, чтобы эта помощь была высококвалифицированной и доступной. Вот это очень сложно. Поэтому об этом мы говорим в межрайонных центрах, о том, как их оснастить, как сделать так, чтобы там работали врачи, как у нас в народе говорят, не хуже, чем в Минске.
Еще одно стратегическое направление развития Беларуси – технологии. Речь идет о цифровой трансформации, создании новых высокотехнологичных отраслей, обеспечение технологического суверенитета через импортозамещение. Цель – формирование сильной, конкурентоспособной экономики с опорой на собственные высокие технологии и ускорение научно-технического прогресса страны.
Андрей Буйневич, генеральный директора ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Микроэлектроника является одной из важных отраслей, которая формирует технологический суверенитет каждого государства. И сегодня в мире не так много стран, которые обладают производством микроэлектронной техники по полному циклу. И в этом списке Республика Беларусь.
Для достижения поставленных задач уже сформирован комплекс государственных и отраслевых программ с детальными планами действий. Важным элементом системы управления стала персональная ответственность: за каждое направление отвечают курирующие его профильные министры и руководители регионов. Вместе с тем будет совершенствоваться необходимая законодательная база.
В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО.