Олег Руммо удостоен звания «Учёный года НАН Беларуси – 2025» за достижения в медицине

Большой вклад в сохранение технологического суверенитета делают белорусские ученые. Именно они превращают знания и идеи в разработки, которые становятся прорывными. Но не всегда люди этой профессии проводят время исключительно в лабораториях. И сейчас именно о таком человеке. Это хирург, в чьих руках буквально бьется жизнь. Звание «Ученый года НАН Беларуси» в 2025-м присуждено директору Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, академику Олегу Руммо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он и его команда даруют людям то, что не купишь ни за какие деньги – вторую жизнь. Как развивалась белорусская школа трансплантологии мирового уровня и что для врача важнее любой награды, узнавала Диана Головач.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Каждый день здесь делают то, что во всем мире считается вершиной хирургии. В 2025 году в центре провели рекордные 531 операцию по пересадке органов. Печень, почки, сердце, легкие. Сотни людей получили шанс на здоровую жизнь. За каждой операцией годы научного поиска. В прошлом году ученые-врачи совершили два научных прорыва. Первый – это разработка новых методов иммуносупрессии. Проще говоря, это индивидуальные схемы лекарственной терапии, которые не дают организму отторгнуть пересаженный орган у тех пациентов, кому стандартное лечение не подходит. Второй – создание уникального банка тканей.