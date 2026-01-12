Олег Руммо удостоен звания «Учёный года НАН Беларуси – 2025» за достижения в медицине
Большой вклад в сохранение технологического суверенитета делают белорусские ученые. Именно они превращают знания и идеи в разработки, которые становятся прорывными. Но не всегда люди этой профессии проводят время исключительно в лабораториях. И сейчас именно о таком человеке. Это хирург, в чьих руках буквально бьется жизнь. Звание «Ученый года НАН Беларуси» в 2025-м присуждено директору Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, академику Олегу Руммо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он и его команда даруют людям то, что не купишь ни за какие деньги – вторую жизнь.
Как развивалась белорусская школа трансплантологии мирового уровня и что для врача важнее любой награды, узнавала Диана Головач.
Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Каждый день здесь делают то, что во всем мире считается вершиной хирургии. В 2025 году в центре провели рекордные 531 операцию по пересадке органов. Печень, почки, сердце, легкие. Сотни людей получили шанс на здоровую жизнь.
За каждой операцией годы научного поиска. В прошлом году ученые-врачи совершили два научных прорыва. Первый – это разработка новых методов иммуносупрессии. Проще говоря, это индивидуальные схемы лекарственной терапии, которые не дают организму отторгнуть пересаженный орган у тех пациентов, кому стандартное лечение не подходит. Второй – создание уникального банка тканей.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Нам удалось провести научные исследования и существенным образом улучшить качество тканей, которые используются для лечения огромного количества пациентов. Начиная от ожоговых пациентов, пациентов с переломами костей, пациентов, нуждающихся в протезировании, пациентов, нуждающихся в сосудистых операциях и протезировании сосудов, а также пациентов, которые нуждаются в кардиохирургических вмешательствах.
Создать такую систему – от фундаментальной науки до конкретной операционной – мог только человек, сочетающий в себе талант хирурга, дальновидность ученого и волю организатора. Олег Руммо. Именно он в 2008 году выполнил первую в истории Беларуси успешную трансплантацию печени. Под его руководством центр сегодня выполняет все сложные операции по пересадке органов, доступные в мировой практике. Авторству Олега Руммо принадлежат более 400 научных работ. И вот закономерное признание.
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